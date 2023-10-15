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День трактора в Беларуси отметили гонками и выставкой сельхозтехники

15.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День трактора отмечают в Беларуси. 70 лет назад с конвейера завода в Минске сошла первая модель сельхозмашины. В честь праздника в Минске устраивают гонки и выставку техники, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На гонки тракторы прибыли прямо после уборочной. За рулем самые опытные водители страны. Всего 16 конкурсантов со всех регионов. На старте ревут моторы и кипят эмоции.

Бассейн с водой, резкий поворот, рывок и подъем на гору. Нужно не только пройти все элементы, но и обойти соперника. В разгаре соревнований тракторы разгоняются до 100 километров в час и заставляют своих водителей серьезно поволноваться.

Неверное движение – трактор заглох, забуксовал или сам водитель пропустил поворот. Это потеря драгоценных секунд.

«Дорога коварная. Очень много ям, колеи, то есть, «положить» трактор легко. Нужна сосредоточенность. Выжата педаль сцепления, газ в пол, а потом уже просто мозг думает об одном. Глаза видят, руки делают», – рассказал машинист Максим Лукунов.

У всех одна модель машины. Синий трактор – самый узнаваемый среди белорусской техники. Его используют везде: от уборки полей до расчистки заснеженных дорог. Еще он способен вызывать восторг болельщиков.

«Думаю, это очень сложно. Особенно из этой жижи вылазить, из грязи. Людям нравится. Болеют, переживают, трактор застрял – переживают, достали трактор – радуются», –поделилась болельщица Ольга.

«Все кажется легким, когда смотришь со стороны. Непонятны застревания. Я думаю, за рулем совсем другая картина. Парни, которые прошли эту трассу, молодцы», – сказал болельщик Роман.

Первый белорусский трактор сошел с конвейера 70 лет назад. За эти годы в каталоге отечественной техники появилось больше сотни моделей. На любой вкус. От крупногабаритных самосвалов до трактора-беспилотника.

На выставке каждую модель можно изучить самому. Первые в очереди – дети. Сразу в кабину: позируют для памятных фото и примеряют на себя профессию тракториста.

«Маленький смотрит трактор, ему нравится очень. У нас дома тракторов много. Очень интересно, что наша страна выпускает столько техники. Огромная гордость за это», – поделился житель Минска Роман.

«Мы хотим игрушку купить, трактор, это главное. Ребенок любит тракторы. Это одно из его первых слов», – сказал местный житель Вячеслав.

Праздник белорусской техники продлился до позднего вечера. Работали выставки, фотозоны, фудкорты. Вечером жителей столицы ждал праздничный концерт.

Белорусский трактор получили в подарок от Александра Лукашенко президенты многих стран. Среди них главы России, Грузии, Молдовы, Зимбабве и другие.



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Теги: Минск
 
 
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70 лет назад с конвейера завода в Минске сошла первая модель сельхозмашины.
 
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