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День трактора в Беларуси отметили гонками и выставкой сельхозтехники
15.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День трактора отмечают в Беларуси. 70 лет назад с конвейера завода в Минске сошла первая модель сельхозмашины. В честь праздника в Минске устраивают гонки и выставку техники, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На гонки тракторы прибыли прямо после уборочной. За рулем самые опытные водители страны. Всего 16 конкурсантов со всех регионов. На старте ревут моторы и кипят эмоции.
Бассейн с водой, резкий поворот, рывок и подъем на гору. Нужно не только пройти все элементы, но и обойти соперника. В разгаре соревнований тракторы разгоняются до 100 километров в час и заставляют своих водителей серьезно поволноваться.
У всех одна модель машины. Синий трактор – самый узнаваемый среди белорусской техники. Его используют везде: от уборки полей до расчистки заснеженных дорог. Еще он способен вызывать восторг болельщиков.
Первый белорусский трактор сошел с конвейера 70 лет назад. За эти годы в каталоге отечественной техники появилось больше сотни моделей. На любой вкус. От крупногабаритных самосвалов до трактора-беспилотника.
На выставке каждую модель можно изучить самому. Первые в очереди – дети. Сразу в кабину: позируют для памятных фото и примеряют на себя профессию тракториста.
«Маленький смотрит трактор, ему нравится очень. У нас дома тракторов много. Очень интересно, что наша страна выпускает столько техники. Огромная гордость за это», – поделился житель Минска Роман.
Праздник белорусской техники продлился до позднего вечера. Работали выставки, фотозоны, фудкорты. Вечером жителей столицы ждал праздничный концерт.
Белорусский трактор получили в подарок от Александра Лукашенко президенты многих стран. Среди них главы России, Грузии, Молдовы, Зимбабве и другие.
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70 лет назад с конвейера завода в Минске сошла первая модель сельхозмашины.
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