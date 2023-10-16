Белорусские гимнастки стали лучшими на международном турнире в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершился международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Плавные движения, грациозная подача, прыжки и сложные элементы. От гимнасток на арене не оторвать взгляда. Показать уровень мирового спорта приехали грации из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Арабских Эмиратов – всего 70 участниц.

Для Яны Мальмаковой путь на турнир был неблизкий. Между Калмыкией и Минском почти две тысячи километров. К выступлению на белорусской арене готовилась несколько месяцев и получила высший балл там, где совсем не ожидала.

«Не все получилось, довольна только лентой. Получилась именно она. Все, что хотела, передала судьям. Три вида так себе прошла, и на ленту обратила особое внимание, потому что говорят: кто делает ленту, тот и победитель», – сказала гимнастка из Калмыкии Яна Мальмакова.

В этом виде спорта важно все: внешний вид, подача, подбор музыки и артистизм. Но часто исход выступления понятен еще за кулисами. От волнения снаряд может выпасть из рук, а самая грация – забыть движения. У каждой гимнастки свой рецепт спокойствия на арене.

«Я представляю, что я просто на тренировке. Когда выступаю, я как будто в тумане. Просто выступаю, только слышу, как меня поддерживают», – рассказала Диана Воробьева.