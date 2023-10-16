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БелАЭС на четверть обеспечит страну электроэнергией

16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

БелАЭС на четверть обеспечит страну электроэнергией
 Фото: ТАСС

Белорусская АЭС до конца года даст почти четверть от общего объема электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Дальнейшие перспективы объекта он обсудил на совещании с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, передает «МИР 24».

На станции готовятся ввести второй энергоблок, он уже прошел все проверки. С его запуском атомная станция начнет работать на полную мощь. Ежегодно будет поставлять более 18 миллиардов киловатт-часов. Это закроет свыше 40% внутренней потребности страны в электроэнергии и сэкономит больше пяти миллиардов кубов газа.

«Задача – обеспечить в дальнейшем надежную и эффективную работу атомной электростанции с созданием соответствующих условий и по росту электропотребления в стране, а эти условия созданы, и дальнейшей работы по модернизации электросетевой инфраструктуры с целью удовлетворения возрастающей потребности как населения, так и реального сектора экономики», – сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Белорусская атомная станция – крупный проект двух стран. Специалисты «Росатома» руководят запуском второго энергоблока и будут помогать обслуживать объект в будущем – обеспечивать топливом и делиться новыми технологиями. Готовят также и другие совместные проекты.

«Развивать сотрудничество и в атомном направлении, и в неэнергетических ядерных технологиях, я имею ввиду ядерную медицину. Мы приглашаем белорусские компании еще к одной стройке, уже в Калининградской области, к строительству гигафабрики. Уже идет опережающим темпом поставка на белорусские автопредприятия наших накопителей энергии», – рассказал генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Белорусская АЭС – первая атомная станция в стране. Стройка началась в 2013 году по российскому проекту.



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На станции готовятся ввести второй энергоблок, он уже прошел все проверки.
 
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