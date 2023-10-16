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БелАЭС на четверть обеспечит страну электроэнергией
16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На станции готовятся ввести второй энергоблок, он уже прошел все проверки. С его запуском атомная станция начнет работать на полную мощь. Ежегодно будет поставлять более 18 миллиардов киловатт-часов. Это закроет свыше 40% внутренней потребности страны в электроэнергии и сэкономит больше пяти миллиардов кубов газа.
Белорусская атомная станция – крупный проект двух стран. Специалисты «Росатома» руководят запуском второго энергоблока и будут помогать обслуживать объект в будущем – обеспечивать топливом и делиться новыми технологиями. Готовят также и другие совместные проекты.
Белорусская АЭС – первая атомная станция в стране. Стройка началась в 2013 году по российскому проекту.
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На станции готовятся ввести второй энергоблок, он уже прошел все проверки.
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