Что такое рейтинг деловой репутации и зачем он нужен бизнесу

Источник материала: ProBusiness

Уже более года рейтинговое агентство BIK Ratings оценивает деловую репутацию белорусских компаний. Но как правильно трактовать присвоенный уровень рейтинга? И зачем вообще проводить такой анализ? Рейтинговый аналитик Ульяна Пасевич рассказала «Про бизнес» о всех нюансах подобных исследований.

Ульяна Пасевич

Рейтинговый аналитик компании BIK Ratings

— Для чего нужна оценка деловой репутации компании? Каким образом вы ее осуществляете?

— Как юридическим, так и физическим лицам важно понимать риски взаимодействия со своими контрагентами. Ведь неправильное решение о партнерстве может привести к финансовым потерям, потерям клиентов и собственной репутации, а также к утрате других ресурсов. И это относится к разным ролевым отношениям: покупатель — поставщик, инвестор — объект инвестирования, партнер — бизнес, работник — работодатель и т.д.

На оценку потенциальных рисков взаимодействия с компанией и направлена наша оценка деловой репутации. По результатам данной оценки мы присваиваем рейтинг деловой репутации — буквенное обозначение оценки уровня рисков.

Наше агентство аккредитовано Нацбанком. Наши оценки независимы и основываются на определенных методологиях, которые доступны публично. В рамках присвоения рейтинга деловой репутации оценка компании проводится на системном уровне: анализ истории ее функционирования, судебной истории, взаимодействий с налоговой, банками, покупателями, поставщиками, сотрудниками, анализ связанных лиц и репутации собственников и руководителей. Также базово оценивается финансовое состояние компании и ее рыночные позиции. Полная методология доступна у нас на сайте.



Факторы, анализируемые при присвоении рейтинга деловой репутации.

— Кому агентство уже присвоило рейтинг деловой репутации? С какой целью они его получали?

— В настоящий момент действует 33 рейтинга деловой репутации. Из них 7 рейтингов уровня AA reputation, 12 — A reputation, еще 12 — B reputation, 2 рейтинга — C reputation.

Основными получателями данного рейтинга являются лизинговые компании (42%) и компании, оказывающие услуги (24%), а также торговые, строительные и производственные организации (18%, 9% и 6% соответственно).

Наиболее распространенной мотивацией к получению рейтинга деловой репутации являлось требование инвестиционной платформы к его наличию для привлечения долгового финансирования посредством платформы. Однако на нашей практике встречались и достаточно специфические случаи, среди которых: требования зарубежных контрагентов к независимому подтверждению репутации компании, аудит репутации для собственных целей и другие. При этом хочу отметить, что в мировой практике оценка рисков и принятие управленческих решений (в т.ч. по объему и срокам необходимого аванса или, наоборот, отсрочки платежа) с их учетом — стандартная ситуация.

— Как пользователям рейтинга правильно его трактовать?

— Рейтинг имеет буквенное обозначение: от AAA reputation до D reputation. При этом AAA reputation — самый высокий уровень репутации и самый низкий риск, D reputation — самый низкий уровень репутации и, соответственно, самый высокий риск. Между этими двумя уровнями есть еще другие: AA reputation, A reputation, B reputation и C reputation. Движение вниз по шкале обозначает увеличение уровня риска.

Наше недавнее исследование эмитентов инвестиционной площадки показало, что, несмотря на некредитный характер анализа, заложенного при присвоении рейтинга деловой репутации, ставки и процент продаж по выпускам токенов имеют зависимость от уровня присвоенного рейтинга: чем выше уровень рейтинга, тем ниже процентная ставка и тем больше процент продаж. Уровень присвоенного рейтинга деловой репутации также коррелирует с дефолтностью эмитентов: чем выше уровень рейтинга, тем ниже вероятность неисполнения обязательств эмитентом.



Рейтинговая шкала BIK Ratings по рейтингам деловой репутации.

Я считаю, что риски взаимодействия с компаниями уровня A (AAA reputation, AA reputation, A reputation) минимальны и с ними можно вступать в партнерство практически без оговорок, риски взаимодействия с компаниями уровня B находятся на среднем уровне (принимать решение о сотрудничестве / не сотрудничестве с компанией нужно взвешенно), риски взаимодействия с компаниями уровня C и D высоки и лучше отказаться от взаимодействий.

Но опять же, каждый принимает решение в соответствии со своими подходами и риск-аппетитом. Мы в этом плане играем роль компании, которая может провести качественный анализ и, что также немаловажно, сделать его публичным. По итогам присвоения рейтинга мы публикуем пресс-релиз, который содержит ключевые позитивные, негативные и нейтральные факторы, повлиявшие на уровень присвоенного рейтинга деловой репутации. Для пользователей рейтинга это безусловно является существенным моментом. Ведь бывают случаи, когда, например, рейтинг достаточно высокий, уровня A reputation, но какой-то негативный факт неприемлем для конкретного пользователя рейтинга. Или, наоборот, рейтинг уровня B reputation, но негативные факты не имеют для пользователя существенного значения (такого, чтобы принять решение в пользу отказа от взаимодействия).

— Рейтинговое агентство присваивает и другие рейтинги. В чем их отличие от рейтинга деловой репутации?

Да, действительно BIK Ratings присваивает и другие рейтинги: кредитные рейтинги и ESG рейтинги. Кредитные направлены на оценку финансовой устойчивости компании и вероятности наступления дефолта (неисполнений обязательств по долгу). ESG рейтинги фокусируются на анализе нефинансовых рисков организации (экологических, социальных и управленческих).

Кредитный рейтинг и рейтинг деловой репутации часто путают. Однако фундаментально они направлены на оценку различных рисков: рейтинг деловой репутации — на оценку репутационных рисков компании и общих характеристик компании как контрагента, ее добросовестности; кредитный рейтинг — на оценку кредитного качества компании, ее характеристик как держателя долга. Также их можно отличить визуально, ведь они имеют различные шкалы.



