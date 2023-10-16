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Сборная Беларуси сыграла вничью со Швейцарией в отборе к Евро-2024
16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси упустила победу над Швейцарией в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024. Поединок прошел накануне в Санкт-Галлене и завершился со счетом 3:3, сообщает «МИР 24».
Хозяева поля повели в счете уже на 29-й минуте. Отличился атакующий полузащитник Шердан Шакири. Во втором тайме белоруской команде удалось сравнять счет после удара защитника Макса Эбона. Потом
Таким образом, Швейцария набрала в группе 15 очков и продолжает лидировать. В активе белорусской команды шесть очков, она занимает предпоследнюю строчку.
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За несколько минут до конца встречи подопечные Карлоса Феррера выигрывали со счетом 3:1, но удержать победу не сумели.
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