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Сборная Беларуси сыграла вничью со Швейцарией в отборе к Евро-2024

16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси упустила победу над Швейцарией в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024. Поединок прошел накануне в Санкт-Галлене и завершился со счетом 3:3, сообщает «МИР 24».

Хозяева поля повели в счете уже на 29-й минуте. Отличился атакующий полузащитник Шердан Шакири. Во втором тайме белоруской команде удалось сравнять счет после удара защитника Макса Эбона. Потом подопечные испанского тренера Карлоса Феррера вышли вперед – голы забили Денис Поляков и Дмитрий Антилевский. Однако победу белорусам удержать не удалось. На 89-й минуте Мануэль Аканджи сделал счет 2:3, а на последних секундах поединка Зеки Амдуни сравнял счет.

Таким образом, Швейцария набрала в группе 15 очков и продолжает лидировать. В активе белорусской команды шесть очков, она занимает предпоследнюю строчку.



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За несколько минут до конца встречи подопечные Карлоса Феррера выигрывали со счетом 3:1, но удержать победу не сумели.
 
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