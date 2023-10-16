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Погода в СНГ: дожди вернулись в Армению, в горах Кыргызстана выпал снег
16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ночные
Казахстан
Почти на всей территории Казахстана ожидаются дождь и снег. Больше всего осадков выпадет в Восточно-Казахстанской области. Лишь на западе и юге республики синоптики прогнозируют комфортную погоду, воздух прогреется до плюс 10. Фермеры продолжают сбор зерна. В этом году его меньше, чем в прошлом. На юге была засуха, а на севере – проливные дожди, в итоге часть урожая погибла. Правительство предлагает аграриям компенсации.
Кыргызстан
В Бишкеке ясно и солнечно. Столбики термометров поднялись до плюс 15. Но, несмотря на это, без курток не обойтись. На выходных в горах Чуйской области выпал снег, поэтому воздух в городе морозный, но достаточно теплый для ловли рыбы. Плюсовая температура продлила сезон охоты на змееголова. Рыба обитает в водоемах Жайыльского района. Рыбаки говорят: вода в прудах еще теплая, поэтому змееголов активно клюет на малька.
В Беларусь пришли пасмурные дни. На улице переменная облачность и кратковременные дожди. Днем столбики термометров будут колебаться от плюс шести до плюс 11. Такая погода особенно радует грибников. Однако многие во время тихой охоты забывают о безопасности. В эти выходные спасатели нашли заблудившегося пенсионера. 70-летний мужчина отправился в лес в Брестской области и не нашел дорогу назад. Там он пробыл почти сутки. От медицинской помощи отказался.
Армения
В солнечной Армении – дожди. После долгих ясных дней в столицу вернулись осадки. Без зонтиков из дома лучше не выходить и одеться стоит потеплее. Столбики термометров ближе к ночи опустятся до плюс 11. Греться в непогоду армяне будут традиционным супом хаш. Его готовят на основе говяжьих ножек. В наваристый бульон добавляют чеснок и сухой лаваш. Блюдо укрепляет иммунитет. Сезон хаша длится до весны. Суп полезен и в период авитаминоза.
Азербайджан
В Азербайджане максимальная температура воздуха в понедельник составит 22 градуса. В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами – дожди.
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Дождь и снег ожидаются на всей территории Казахстана.
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