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Как в Беларуси возрождают древние пекарные традиции?

16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как в Беларуси возрождают древние пекарные традиции?
 Фото: МТРК «Мир»

День хлеба отмечают во всем мире. В Беларуси среди покупателей все более популярным становится ремесленный каравай, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Этим рецептам уже много столетий. Всего три ингредиента: мука, соль и вода. Нина Павловна всю жизнь посвятила истории хлеба. В музее она не просто рассказывает про него, но и учит других печь настоящий белорусский каравай.

«Есть такие люди, которые приезжают и говорят, что вообще не будут кушать наш хлеб, потому что вообще не едят хлеб, принципиально. Борщ так борщ – без хлеба. Но, пробуя наш хлеб, обычно никто от него не отказывается», – рассказала пекарь в музее хлеба Нина Буто.

Эти же три ингредиента – в основе рецептов столичного пекаря Дмитрия Будаева. Он делает ремесленный хлеб, то есть вручную. Всего 15 рецептов: мультизлаковый, домашний, чиабатта.

Закваску Дмитрий придумал сам, учился тонкостям во Франции. Все благородство этого хлеба – в тонкой заквасочной кислинке и глубокой пшеничное ноте. Традиции ремесленного хлеба возрождаются, и появляются новые рецепты. На одном минском предприятии делают хлеб с салом, и это не бутерброд, а уникальный продукт.

Хлеб, сало и картофель. Он содержится в составе теста, делает его мягче и сохраняет дольше его свежесть. По вкусу похож на бородинский хлеб. Идеально сочетается с чуть соленым салом.

«Пробовали хлеб с грудинкой, хлеб с салом, хлеб с колбасой, но все-таки остановились на темном хлебе именно с салом. Все-таки подобрана рецептура, вкус сочетается», – рассказала начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода Татьяна Рудая.

Хлеб с салом выпускают небольшими партиями. Все – ручная работа. Каждый кусочек укутывают в одеяло из теста, укладывают в колыбельки из лозы – так выпекают и так же продают. Этот хлеб – главный претендент на национальный продукт.

В Беларуси хлебу посвящен целый праздник. Он называется «Бацькова булка». Каравай-фест появился благодаря любимой булочке президента страны – плетеной сдобе.



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Хлебу в республике посвящен целый праздник, он называется «Бацькова булка».
 
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