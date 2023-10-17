Налог «для богатых»: кто и как должен будет платить 25% от доходов, если примут изменения в НК-2024

Источник материала: ProBusiness





Одним из самых обсуждаемых нововведений, представленных в проекте изменений Налогового кодекса , можно назвать появление новой ставки подоходного налога в 25% для физических лиц, чей доход по итогам года превысит 200 тысяч белорусских рублей по ряду доходов. Мы уже делали большой обзор возможных изменений, а сейчас рассказываем подробнее о прогрессивной ставке подоходного налога. Директор REVERA Belarus Александр Антонов и налоговый консультант, ведущий юрист REVERA Belarus Анна Протас объяснили суть этого нововведения в 5 вопросах и ответах, с которыми они уже столкнулись на практике.

Александр Антонов

Директор REVERA Belarus

Анна Протас

Налоговый консультант, ведущий юрист REVERA Belarus

— В разных странах используется прогрессивная либо плоская шкала подоходного налога. При прогрессивной бедные иногда вовсе не платят налог или платят меньше, а сумма подоходного налога для богатых может превышать половину дохода. В Беларуси в целом применялась плоская шкала подоходного налога в 13%. Планируется, что с 2024 года будут две основные ставки в отношении большинства доходов:

13% — по доходам не более 200 000 белорусских рублей по итогам года;

25% — по доходам, превышающим порог в 200 000 белорусских рублей по итогам года.

Вопрос 1. Затрагивают ли изменения работников компаний-резидентов ПВТ?

Затрагивают. Каких-либо изъятий для доходов, полученных от резидентов ПВТ, на сегодня не предусмотрено.

Вопрос 2. Я являюсь гражданином Беларуси и налоговым резидентом Грузии, но получаю доход в виде дивидендов от белорусской компании. Затрагивают ли меня рассматриваемые изменения?

Не затрагивают. Налоговые правоотношения с участием иностранных элементов зачастую регулируются нормами международных договоров (соглашениями об избежании двойного налогообложения). Если нормами международных договоров установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Налоговым кодексом, то, как правило, применяются нормы международного договора.

Нормы соглашений об избежании двойного налогообложения, как правило, устанавливают верхний предел ставки налогов, который может быть удержан у источника выплаты дохода. По соглашению с Грузией предельная ставка подоходного налога в Беларуси для физических лиц — налоговых резидентов Грузии, которые при этом являются учредителями белорусского юрлица и подлинными владельцами доходов, установлена в 10% по дивидендам. Это значит, что дивиденды будут облагаться в Беларуси подоходным налогом в 10% вне зависимости от их величины.

Следует обратить внимание, что Совет Министров (его Президиум) вправе приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения с государствами, включенными в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц. Грузия, Казахстан, ОАЭ и многие другие страны в принципе не включены в указанный перечень, а в отношении включенных в перечень (например, страны ЕС) решения о приостановлении исполнения соглашений не принимались.

Вопрос 3. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2024. Правильно ли я понимаю, что необходимо считать совокупный доход уже за 2023 год, чтобы правильно уплатить налоги в 2024 году?

Нет. Первый год, за который будет необходимо контролировать совокупный доход, будет 2024-й. Соответственно, декларацию и повышенный налог необходимо будет подавать и уплачивать только в 2025.





Вопрос 4. Белорусская компания выплачивает дивиденды в марте 2024 года учредителю-физическому лицу, налоговому резиденту Беларуси в размере 500 000 белорусских рублей. По какой ставке необходимо удержать подоходный налог при выплате дивидендов — 13% или 25% над суммой превышения 200 000 белорусских рублей?

Исчисление подоходного налога по ставке 25% с суммы превышения дохода осуществляется налоговым органом на основании представленной плательщиком налоговой декларации в году, следующим за отчетным.

Компания как налоговый агент обязана удержать подоходный налог по ставке 13% со всей суммы. 12% от суммы превышения дохода в 200 000 белорусских рублей (т.е. 12% от 300 000) необходимо будет заплатить в 2025 году учредителю самостоятельно.

Вопрос 5. Подпадают ли под порог 200 000 белорусских рублей доходы полученные по договорам аренды имущества, расположенного в Беларуси?

Не подпадают. В порог 200 000 включаются доходы в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.

Предоставление имущества в аренду или финансовую аренду (лизинг) не является услугой, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом применительно к отдельным налогам, сборам (пошлинам). Применительно к подоходному налогу иное не предусмотрено.

Необходимо помнить, что деятельность по предоставлению в аренду имущества может зачастую являться предпринимательской и повлечь необходимость уплаты налогов иных, чем подоходный, или подоходного, но по ставке 20% для индивидуальных предпринимателей. В частности, согласно письму МНС от 10.01.2023 № 3−1−13/00077 следующая деятельность будет являться предпринимательской:

— физическое лицо планирует одновременно сдавать в аренду два принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещения одному юридическому лицу;

— физическое лицо планирует одновременно сдавать в аренду части принадлежащего ему на праве собственности одного нежилого помещения различным юридическим лицам.