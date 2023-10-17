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Знают ли ваши сотрудники, что они должны делать? Как оргструктура компании влияет на продажи
17.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вместе с экспертом по отделам продаж Максимом Карабаком «Про бизнес» продолжает рассказывать, как строить в компании эффективные продажи. Сегодня поговорим об организационной структуре: что это, какое отношение имеет к прибыли, какие ошибки допускают в ее построении и управлении, а также как сделать, чтобы она работала.
Ошибки в построении оргструктуры компании
— Тема довольно обширная и касается даже не столько продаж, сколько менеджмента компании в целом. Но отсутствие хорошей оргструктуры, а также неправильное ее понимание или использование напрямую влияют на финансовые результаты компании.
Организационная структура компании — схема или модель, поясняющая взаимосвязи сотрудников или подразделений для достижения общих целей бизнеса. Казалось бы, все достаточно просто. Но управленцы и владельцы бизнеса допускают массу ошибок в построении этой модели.
Первая и самая распространенная — это убеждение, что оргструктура представляет собой лишь визуальное отображение взаимосвязей в компании, что это «лишь рисунок на стене».
Вторая ошибка — это «перегруз» оргструктуры несуществующими подразделениями и сотрудниками. Этакая «мечта о большой компании», когда на самом деле у вас малый или средний бизнес, и тот самый «красивый рисунок на стене» вообще не отражает реальность, а лишь тешит самолюбие.
Конечно, оргструктура — это в первую очередь визуализация. Но, чтобы она была эффективной и работала — ее нужно наполнить.
Что должно быть в оргструктуре у отдела продаж
Итак, возьмем за образец одну из ячеек оргструктуры. Например РОПа (руководителя отдела продаж). Кроме визуального отображения этой позиции, мы должны иметь:
Например, ЦКП РОПа — это выполненный отделом план продаж, обученные и замотивированные сотрудники, проведенные собрания и вовремя предоставленные отчеты руководству и т.д.
ЦКП маркетолога — это привлеченные клиенты, проведенные маркетинговые мероприятия, аналитические данные о рынке, предоставленные вовремя и в нужной форме.
Чем отличается рабочая оргструктура от «мертвой»
Чтобы оргструктура работала, в первую очередь ее необходимо наполнить вышеперечисленными пунктами. Затем ознакомить каждого сотрудника с ее наполнением. И после этого долго и планомерно добиваться исполнения описанных правил и регламентов. Тогда каждому сотруднику и руководителю будут понятны его место в компании и личное влияние на общий результат компании, то есть прибыль.
У руководителя исчезнет вопрос «А чем заняты мои сотрудники?». У всех подразделений компании будет понимание, за что отвечает соседнее подразделение, и как они взаимодействуют друг с другом.
Исчезнет и риторический вопрос «А кто это будет делать?». Исчезнет возмущение «Это не моя работа!».
Главное помните, что любой инструмент бизнеса (мотивация, обучение, контроль и планирование, оргструктура) — это динамические понятия. Бизнес — это процесс. Процесс постоянных изменений и совершенствования. Оргструктуру тоже не получится нарисовать раз и навсегда. Ее придется переделывать, переписывать, следить, чтобы новые ячейки тоже были наполнены. Но начать надо прямо сегодня.
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Вместе с экспертом по отделам продаж Максимом Карабаком «Про бизнес» продолжает рассказывать, как строить в компании эффективные продажи. Сегодня поговорим об...
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