Знают ли ваши сотрудники, что они должны делать? Как оргструктура компании влияет на продажи

Источник материала: ProBusiness

Вместе с экспертом по отделам продаж Максимом Карабаком «Про бизнес» продолжает рассказывать, как строить в компании эффективные продажи. Сегодня поговорим об организационной структуре: что это, какое отношение имеет к прибыли, какие ошибки допускают в ее построении и управлении, а также как сделать, чтобы она работала.

Максим Карабак

Бизнес-консультант, эксперт по отделам продаж, тренер по продажам

Ошибки в построении оргструктуры компании

— Тема довольно обширная и касается даже не столько продаж, сколько менеджмента компании в целом. Но отсутствие хорошей оргструктуры, а также неправильное ее понимание или использование напрямую влияют на финансовые результаты компании.

Организационная структура компании — схема или модель, поясняющая взаимосвязи сотрудников или подразделений для достижения общих целей бизнеса. Казалось бы, все достаточно просто. Но управленцы и владельцы бизнеса допускают массу ошибок в построении этой модели.

Первая и самая распространенная — это убеждение, что оргструктура представляет собой лишь визуальное отображение взаимосвязей в компании, что это «лишь рисунок на стене».

История из практики: — Я всегда себе представлял оргструктуру, как красивую схему на стене. И обязательно с портретами сотрудников. И все… Это слова реального собственника бизнеса. Естественно, на мой вопрос «А зачем такая оргструктура нужна?» он ответить не смог.

Вторая ошибка — это «перегруз» оргструктуры несуществующими подразделениями и сотрудниками. Этакая «мечта о большой компании», когда на самом деле у вас малый или средний бизнес, и тот самый «красивый рисунок на стене» вообще не отражает реальность, а лишь тешит самолюбие.

Конечно, оргструктура — это в первую очередь визуализация. Но, чтобы она была эффективной и работала — ее нужно наполнить.



Фото: meme-arsenal.com

Что должно быть в оргструктуре у отдела продаж

Итак, возьмем за образец одну из ячеек оргструктуры. Например РОПа (руководителя отдела продаж). Кроме визуального отображения этой позиции, мы должны иметь:

Функционал сотрудника. Список его обязанностей, план работ, описание того, зачем вообще существует эта позиция.

Список его обязанностей, план работ, описание того, зачем вообще существует эта позиция. Цельный конечный продукт (ЦКП). Четкое описание того продукта и результата, который преподносит этот сотрудник компании. Не всегда это один пункт, зачастую это целый набор результатов: их количество зависит как от специфики бизнеса, так и от масштабов компании (здесь речь о совмещении).

Например, ЦКП РОПа — это выполненный отделом план продаж, обученные и замотивированные сотрудники, проведенные собрания и вовремя предоставленные отчеты руководству и т.д.

ЦКП маркетолога — это привлеченные клиенты, проведенные маркетинговые мероприятия, аналитические данные о рынке, предоставленные вовремя и в нужной форме.

Ключевые показатели эффективности (наши «любимые» KPI) и система финансовой мотивации , которые напрямую связаны с ЦКП.

(наши «любимые» KPI) и , которые напрямую связаны с ЦКП. Зона ответственности (не путать с функционалом). Функционал, а также KPI можно посчитать и измерить. Зона ответственности — это то, за что сотрудник отвечает, за чем он должен следить по умолчанию, без планов. Например, ответственность за материальные ценности компании.



Фото: stylishbag.ru

Набор HR-инструментов , чтобы быстро найти человека, обучить, при необходимости быстро заменить. Сюда входит «портрет сотрудника», хард- и софт-скиллы, шаблон вакансии и способ собеседования.

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. В данном случае это шаблоны коммерческих предложений, скрипты звонков, планы продаж (как аналитика, так и формы ), доступы к CRM и рабочим документам и т.д. Описание вертикальных и горизонтальных связей в оргструктуре. Если с вертикальными связями обычно все более-менее понятно (в оргструктуре видны руководители и линейные сотрудники), то описание горизонтальных может вызвать трудности. Это правила, регламенты и стандарты взаимодействия внутри подразделений и между сотрудниками разных отделов. Самый близкий мне пример — это регламент взаимодействия РОПа и РОМа (руководителя отдела маркетинга). Как часто они встречаются по общим вопросам? Какие задачи ставят другу другу? Какой информацией обмениваются? И так далее.

Чем отличается рабочая оргструктура от «мертвой»

Чтобы оргструктура работала, в первую очередь ее необходимо наполнить вышеперечисленными пунктами. Затем ознакомить каждого сотрудника с ее наполнением. И после этого долго и планомерно добиваться исполнения описанных правил и регламентов. Тогда каждому сотруднику и руководителю будут понятны его место в компании и личное влияние на общий результат компании, то есть прибыль.

У руководителя исчезнет вопрос «А чем заняты мои сотрудники?». У всех подразделений компании будет понимание, за что отвечает соседнее подразделение, и как они взаимодействуют друг с другом.

Исчезнет и риторический вопрос «А кто это будет делать?». Исчезнет возмущение «Это не моя работа!».



Фото: stylishbag.ru

Главное помните, что любой инструмент бизнеса (мотивация, обучение, контроль и планирование, оргструктура) — это динамические понятия. Бизнес — это процесс. Процесс постоянных изменений и совершенствования. Оргструктуру тоже не получится нарисовать раз и навсегда. Ее придется переделывать, переписывать, следить, чтобы новые ячейки тоже были наполнены. Но начать надо прямо сегодня.