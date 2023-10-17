О чем пишут мировые СМИ: эвакуация из Газы и рекордная засуха на Амазонке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 600 тысяч жителей города Газа эвакуировались из населенного пункта в более безопасные районы. Сейчас в городе остается около 100 тысяч человек, сообщает The Guardian . Более 40 тысяч человек собрались на территории больницы аль-Шифа в Газе, надеясь, что она будет защищена от бомбардировок. Ранее армия Израиля призвала местных жителей покинуть северные районы Газы в преддверии «усиленных военных операций». Также стало известно, что президент США Джо Байден посетит Израиль с визитом в среду, 18 октября.

Уровень воды в реке Амазонка из-за засухи упал до самого низкого уровня за последние 120 лет. Глубина в районе порта Манаус (самого густонаселенного города региона) составила 13,59 м, сообщает Reuters . Это самый низкий показатель с момента начала наблюдений в 1902 году. Местные жители заявили, что в регионе не было дождей уже около трех месяцев, а жара намного сильнее, чем во время предыдущих засух. Ученые связывают засуху с явлением Эль-Ниньо. По их прогнозам, она продлится до декабря, когда воздействие Эль-Ниньо достигнет пика.

Кыргызстан ввел безвизовый режим для граждан Индии и Китая. Однако он будет действовать только при соблюдении ряда условий, сообщает 24.kg . Так, безвизовый въезд сроком до семи дней распространяется на иностранных граждан, имеющих долгосрочные многократные визы США, Великобритании и Шенгенской зоны. Им также предоставляется право повторного въезда по истечении 21 дня после выезда из страны. Кроме того, внедряется безвизовый режим сроком до 30 дней для постоянных жителей специальных административных районов Макао и Гонконга при наличии у них обратного авиабилета.

В Минске состоится Х международный библиотечный конгресс. В нем примут участие более 400 представителей из 10 стран, сообщает БелТА . Конгресс «Библиотека как феномен культуры» приурочен к Году мира и созидания и состоится 19-20 октября. Мероприятие посетят специалисты крупнейших библиотек, а также музеев, издательств, научно-исследовательских и образовательных учреждений. В программе предусмотрены заседания, презентации, доклады и выставки.