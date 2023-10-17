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Промышленное производство увеличилось более чем на 8% в Беларуси
17.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промышленное производство в Беларуси увеличилось за девять месяцев текущего года на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, передает
По данным Национального статистического комитета, производство в горнодобывающей промышленности выросло на 4,7%, в обрабатывающей – на 9,7%.
Наиболее высокие темпы роста промышленного производства фиксируются в Минской области, отмечает Белстат.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что
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Наиболее высокие темпы роста промышленного производства отмечаются в Минской области.
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