Промышленное производство увеличилось более чем на 8% в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленное производство в Беларуси увеличилось за девять месяцев текущего года на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, передает ТАСС .

По данным Национального статистического комитета, производство в горнодобывающей промышленности выросло на 4,7%, в обрабатывающей – на 9,7%.

Наиболее высокие темпы роста промышленного производства фиксируются в Минской области, отмечает Белстат.