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Промышленное производство увеличилось более чем на 8% в Беларуси

17.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленное производство в Беларуси увеличилось за девять месяцев текущего года на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, передает ТАСС.

По данным Национального статистического комитета, производство в горнодобывающей промышленности выросло на 4,7%, в обрабатывающей – на 9,7%.

Наиболее высокие темпы роста промышленного производства фиксируются в Минской области, отмечает Белстат.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что в основе единства Беларуси и России находится экономика. «Нам нельзя допустить сейчас дублирования производства. То, что есть у нас, будет всегда работать на российском рынке», – подчеркнул белорусский лидер.



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Наиболее высокие темпы роста промышленного производства отмечаются в Минской области.
 
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