Погода в СНГ: ясно и тепло в Казахстане, облачно и мокрый снег в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с небольшими осадками и до семи градусов тепла ожидается во вторник в Москве. Ночью возможны и заморозки в столичном регионе. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы ловят последнее тепло осеннего солнца. Обширный антициклон разогнал тучи. Дожди пройдут только на западе страны, но температура воздуха постепенно снижается. В горах Алматы уже основательно лежит снег. Он влияет на погоду в мегаполисе. По ночам столбики термометров опускаются до плюс четырех. Жители предстоящих холодов не боятся, в городе уже подключили отопление, а те, кто соскучился по зиме, хрустящим сугробам и морозному воздуху, отправляются в горы. Пока с палатками. Лыжный сезон стартует в ноябре.

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