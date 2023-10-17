Погода в СНГ: ясно и тепло в Казахстане, облачно и мокрый снег в Беларуси

Облачно с небольшими осадками и до семи градусов тепла ожидается во вторник в Москве. Ночью возможны и заморозки в столичном регионе. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Казахстанцы ловят последнее тепло осеннего солнца. Обширный антициклон разогнал тучи. Дожди пройдут только на западе страны, но температура воздуха постепенно снижается. В горах Алматы уже основательно лежит снег. Он влияет на погоду в мегаполисе. По ночам столбики термометров опускаются до плюс четырех. Жители предстоящих холодов не боятся, в городе уже подключили отопление, а те, кто соскучился по зиме, хрустящим сугробам и морозному воздуху, отправляются в горы. Пока с палатками. Лыжный сезон стартует в ноябре.
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Кыргызстан
В Бишкеке солнечно. Во вторник воздух прогреется до 19 градусов. Дождя синоптики не обещают. Осень радует кыргызстанцев не только теплой погодой, но и прекрасными пейзажами. Именно за ними любители красивых фото едут в горы и природные парки. Излюбленное место – ущелье Ала-Арча. Ежегодно здесь бывают сотни тысяч туристов. Как местных, так и иностранных.
Беларусь
В Беларуси облачно с прояснениями. Местами по стране ожидается небольшой кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Максимальная температура воздуха – девять градусов. Перед сезоном холодов птицы готовятся к перелету в теплые страны. Мигрирующего турухтана зафиксировали в Беларуси. Здесь он занесен в Красную книгу. Основным местом отдыха птицы на пути из Африки считались Нидерланды. Но сельскохозяйственная деятельность человека повлияла на кормовую базу. Теперь турухтаны делают более продолжительную остановку в пойме Припяти, где высокая вода.
Армения
В Армении солнечно, хотя еще вчера в республике шли дожди. Погода этой осенью меняется каждый день. Во вторник – очередь ясного неба. В среднем воздух в стране прогреется до плюс 17. На юге в Сюнике будет ветрено. Есть вероятность осадков. В столице ожидаются комфортные плюс 20. Благодаря теплой погоде в Ереване все еще работают фонтаны. По вечерам на площади Республики собираются местные жители и туристы, чтобы увидеть музыкально-цветовое шоу.
Азербайджан
В Азербайджане на севере страны зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр залегал на глубине в два километра.