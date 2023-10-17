Источник материала: ProBusiness

Имидж и стиль: как выглядеть убедительно?

20 октября на большой встрече Клуба Про бизнес мы поговорим про стиль и образ предпринимателя. На красивой встречи выступят сразу два эксперта: Анна Ивановская, тренер по технике речи и ораторскому искусству, актриса дубляжа (10+ лет опыта преподавания, автор двух книг) и Дмитрий Заболотный, дизайнер одежды, мастер-портной, владелец BESPOKE ATELIER . Вот подробности.

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинскжого 1е.

С 19:00 до 19:40 проходит выступление Дмитрия Заболотного: «Внешний вид: правила влияния»





С 19:40 до 20:20 проходит блиц-выступление Анны Ивановской: «Язык тела для демонстрации уверенного поведения в бизнесе»





С 20:30 до 21:30 за столами пройдет групповое обсуждение в формате «мозгового штурма»

С 21:30 до 23:00 ждем вас на нетворкинг и фуршет

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Встреча Клуба Про бизнес

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

Генеральный партнер Клуба:



