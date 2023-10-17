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Оршанский район Беларуси – от северного шелка до лекарственных растений
17.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фото: МТРК «Мир»
Оршанский район находится на юго-востоке Витебской области. Край знаменит целебными травами, сельским хозяйством и северным шелком – так называют белорусский лен. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова в этом выпуске программы
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Как региону удалось стать лидером по производству изделий из льна? И как выращивают лекарственные растения? Смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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