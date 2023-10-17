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Оршанский район Беларуси – от северного шелка до лекарственных растений

17.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оршанский район Беларуси – от северного шелка до лекарственных растений
 Фото: МТРК «Мир»

Оршанский район находится на юго-востоке Витебской области. Край знаменит целебными травами, сельским хозяйством и северным шелком – так называют белорусский лен. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова в этом выпуске программы «Евразия. Регионы» отправилась в самобытный регион Беларуси, чтобы рассказать и показать:

  • Почему Иезуитский коллегиум считается визитной карточкой города?
  • Как роботы помогают в сборе молока на одном из крупнейших в мире агрокомбинатов?
  • Как местному предприятию по производству льняных тканей удалось за почти вековую историю произвести порядка двух миллиардов погонных метров ткани?
  • И как здесь выращивают и перерабатывают лекарственные растения?


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Как региону удалось стать лидером по производству изделий из льна? И как выращивают лекарственные растения? Смотрите в программе «Евразия. Регионы».
 
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