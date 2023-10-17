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Лукашенко: Беларусь и Иран должны плотнее работать друг с другом

17.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь и Иран должны плотнее работать друг с другом
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко призвал Иран к сотрудничеству, чтобы противостоять давлению Запада. Президент Беларуси провел встречу с вице-президентом исламской республики Моххамадом Мохбером, передает «МИР 24».

«Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас – это не санкции и давление, а время. Время это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя. Тем более что обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны – США и Запад – постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Наш ответ один – мы должны плотнее работать друг с другом. Вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим вызовам», – отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил: экономика Ирана развивается, хотя страна уже несколько десятилетий находится под ограничениями. Такой опыт полезен Беларуси. Прошлый год стал для Минска и Тегерана прорывным. Взаимный товарооборот вырос втрое – до 100 миллионов долларов. Беларусь экспортирует в Иран калийные удобрения и лесоматериалы. Основные позиции импорта – это овощи, фрукты и вакцины. В марте этого года Александр Лукашенко посещал Иран с официальным визитом.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел встречу с вице-президентом исламской республики Моххамадом Мохбером.
 
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