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Лукашенко: Беларусь и Иран должны плотнее работать друг с другом
17.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал Иран к
Также белорусский лидер отметил: экономика Ирана развивается, хотя страна уже несколько десятилетий находится под ограничениями. Такой опыт полезен Беларуси. Прошлый год стал для Минска и Тегерана прорывным. Взаимный товарооборот вырос втрое – до 100 миллионов долларов. Беларусь экспортирует в Иран калийные удобрения и лесоматериалы. Основные позиции импорта – это овощи, фрукты и вакцины. В марте этого года Александр Лукашенко посещал Иран с официальным визитом.
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