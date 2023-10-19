Hyundai Santa Fe: экзамен на статус

Источник материала: ProBusiness

Как передать фразу «мы на рынке более 20 лет» всего двумя словами, чтобы звучало не банально и при этом уместилась вся суть того, о чем хотелось рассказать? Скажите «Santa Fe» — это как раз про долгоиграющую историю производства с интересным сюжетом.





Hyundai Santa Fe в 2001 году стал первым кроссовером в продуктовой линейке затеявшей реструктуризацию Hyundai Motor Company. Дебют получился противоречивым: пока пресса критиковала корейского производителя за невнятный внешний вид новинки, в некоторых регионах продавцы не справлялись с обеспечением спроса на модель.

Потому и прогнозы на будущее кроссовера делались радикальные: от полного забвения до безоговорочного успеха. Santa Fe оказался ближе второй путь: прошло более двух десятков лет, автомобиль эволюционировал до четвертого поколения в рестайлинге и остается самым популярным кроссовером от Hyundai. Сейчас Santa Fe можно емко описать тремя словами, начинающимися с первой буквы названия модели: среднеразмерный, семиместный, статусный.





Конкурентное преимущество

Под капотом у представленных в официальном автоцентре Santa Fe турбодизель объемом 2.2 литра и мощностью 199 л.с. Белорусские автолюбители всегда с особой симпатией относились к дизельным моторам, но к сожалению на белорусском рынке новых авто сейчас в основном представлены бензиновые транспортные средства. Поэтому эксклюзивное предложение от Hyundai — бальзам на душу всем «дизелистам» Беларуси, которые любят дизель за динамику, надежность, экономичность, высокий КПД.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» DCT Smartstream: трансмиссия с двумя «мокрыми» сцеплениями обеспечивает максимальное охлаждение деталей и передачу высокого крутящего момента. На выходе это дает мягкость и скорость переключения передач, топливную экономичность, улучшение динамики разгона.

О внешнем и внутреннем

Во времена массированной атаки на премиальный сегмент китайского автопрома Hyundai Santa Fe чувствует себя уверенно. В отличие от молодых брендов ему не надо доказывать свою премиальность: корейский производитель давно вписал ее в ДНК модели.





Особенность внешнего вида рестайлинговой версии — коалиция решетки радиатора с нижним блоком передних фар (они объединены одним пространством) и зауженные ходовые огни: «прищуренный» Santa Fe выглядит чуть «добрее» предшественника. Но главный экстерьерный сюрприз прячется в колесных арках и на наружных элементах версии Calligraphy. Стильные литые диски R20 с инновационным дизайном привлекательно смотрятся на дороге, отлично будут смотреться и на фотографиях в соцсетях. А окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, колесных арок, переднего и заднего бампера, словно бабочка в концертном костюме дирижера, делают образ завершенным.

Сравнение габаритных автомобилей с «домами на колесах» стало уже заезженным, но у Santa Fe действительно есть определенные сходства с жилой недвижимостью. Семиместный кроссовер с тремя рядами сидений так и хочется назвать «трешкой», а над головой — полноценная панорамная крыша: не люк, как у многих моделей, а именно крыша!

А вот при первом взгляде на центральную консоль возникает когнитивный диссонанс: современная «парящая» конструкция, электронное переключение передач и… море «кнопок-крутелок», как в салоне машин начала века. Мы точно в автомобиле последнего поколения? Потом приходит осознание, что физические кнопки — как элемент борьбы с современным сенсорным засильем, когда пальцы рук начинают забывать, что такое мелкая моторика.





Но попробуй запомни расположение этих многочисленных кнопок! Производитель учел и этот момент, разделив их на интуитивно понятные зоны. Мультимедиа, климат-контроль, режимы езды: человеческая память не хуже памяти сидений — точно справиться. Кстати, функция памяти положения сиденья для двух водителей присутствует в обеих комплектациях, которые представлены в автосалоне Hyundai.

Что еще привлекает внимание:

цифровая приборная панель 12,3 дюйма;

проекция на стекло;

аудиосистема премиум класса Harman / Kardon.

Две комплектации

Сейчас настало время грустить любителям базовых версий — их вы в автоцентре не найдете. Да, собственно, и искать не стоит: одна из предложенных комплектаций топовая (Calligraphy), вторая (Prime) немного попроще, но значительно дешевле. При этом Prime ни в чем не обделяет потенциального владельца: ни в статусе, ни в общем комфорте ни, что очень важно, в безопасности.

Hyundai Smart Sense — стандарт безопасности





На дорожной безопасности остановимся отдельно: не исключено, что в ближайшем будущем о ней будут рассказывать исключительно на примере пакета Hyundai Smart Sense. В него входят системы, которые помогут молодым водителям быстрее адаптироваться на дороге, а опытным избежать нежелательных последствий, от которых никто не застрахован.

Например, автоэксперты считают, что такие помощники, как ассистент предотвращения столкновений в слепых зонах (BCA) или система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) должны быть «must have» для всех автомобилей. А благодаря Santa Fe это станет стандартом для новых автомобилей, продаваемых в Беларуси.

Также предложенный в Hyundai Smart Sense интеллектуальный круиз-контроль не только удерживает заданное вами расстояние до другого автомобиля (даже при его ускорении или замедлении), но и благодаря ассистенту движения в пробке позволяет оптимально адаптироваться под городские условия.

А система автоматической парковки с функцией дистанционного управления (RSPA) поможет одержать победу над присущей многим водителям «парковочной» неуверенностью: вышли из автомобиля, нажали кнопку на ключе Smart key — и автомобиль сам заедет в предложенное ограниченно пространство.

Подробнее познакомиться со всеми преимуществами Hyundai Smart Sense можно здесь .





Не ставят условия, а предлагают

Hyundai Santa Fe — это не только про дорожную безопасность, но и про эксплуатационную и финансовую. В первом случае вопрос закроет официальная гарантия, во втором — программы по кредиту и лизингу для физлиц и юрлиц, которые содержат выгодные предложения по первоначальному взносу, процентной ставке, сроку кредитования.

Все доступно и прозрачно: автомобили есть в наличии, предложенные финансовые условия порадуют владельца не меньше, чем сам кроссовер. Например, кредитная программа для Santa Fe в комплектации Calligraphy при первоначальном взносе 50% предусматривает ежемесячный платеж всего 1994 рублей в месяц!

Santa Fe привлекателен и в лизинговом варианте: предусмотрены программы с ежемесячными платежами от 1999 рублей.

А если учесть, что в зачет можно сдать прежний автомобиль в рамках программы Trade-In, то преград на пути к среднеразмерному, полнопривородному внедорожнику корейской сборки 2023 года выпуска не видно вовсе.

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