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О чем пишут мировые СМИ: отправка гумпомощи в Газу и индийский астронавт на Луне

19.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гуманитарная помощь в сектор Газа может поступить уже в пятницу, 20 октября. Представители Белого дома заявили, что 20 грузовиков с гуманитарным грузом двинутся через пропускной пункт Рафах на границе с Египтом, сообщает The Guardian. Но перед этим необходимо отремонтировать дорогу через границу, разрушенную из-за израильских авиаударов. Всего к Рафаху прибыли более 200 грузовиков с 3000 тоннами помощи. Но даже такой объем гумпомощи не соответствует потребностям сектора – до обострения палестино-израильского конфликта в Газу ежедневно прибывало около 100 грузовиков.

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Грузовики с гуманитарным грузом планируют отправить в сектор Газа через пункт Рафах в пятницу, 20 октября. Индия заявила о планах отправить человека на Луну к 2040...
 
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