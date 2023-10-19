О чем пишут мировые СМИ: отправка гумпомощи в Газу и индийский астронавт на Луне

Гуманитарная помощь в сектор Газа может поступить уже в пятницу, 20 октября. Представители Белого дома заявили, что 20 грузовиков с гуманитарным грузом двинутся через пропускной пункт Рафах на границе с Египтом, сообщает The Guardian. Но перед этим необходимо отремонтировать дорогу через границу, разрушенную из-за израильских авиаударов. Всего к Рафаху прибыли более 200 грузовиков с 3000 тоннами помощи. Но даже такой объем гумпомощи не соответствует потребностям сектора – до обострения палестино-израильского конфликта в Газу ежедневно прибывало около 100 грузовиков.
Индия планирует отправить своего первого астронавта на Луну в 2040 году. Такое указание дал премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает The Independent. В 2025 году страна планирует организовать космический полет с экипажем. Он состоится в рамках миссии «Гаганьян». Для подготовки к нему в ближайшие месяцы проведут 20 крупных испытаний, включая три полета ракеты-носителя с людьми. Премьер-министр заявил, что Индия должна стремиться и к другим достижениям, среди которых – строительство собственной космической станции к 2035 году.
Казахстан первым среди стран Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных. В 2024 году в Астане откроется новый Национальный научный онкологический центр (ННОЦ), сообщает «Казахстанская правда». Его оснастят современным высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в стране. Для реализации этого проекта были привлечены международные компании из Швейцарии и США. К настоящему времени уже построены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины и центр протонной терапии, а также административный и технический блоки.
Количество зарядных станций для электротранспорта в Беларуси превысило 900. Их устанавливает как государственный оператор, так и организации и юридические лица, сообщает «Беларусь сегодня». Объемы потребления электроэнергии этими станциями для электротранспорта за первые девять месяцев 2023 года возросло на 16%. Развитие необходимой инфраструктуры способствует росту количества электромобилей в Беларуси, также расширяется число электробусов в системе городского общественного транспорта.
Кыргызстан ограничил безвизовый режим для иностранцев. Однако нововведение не коснется граждан России, сообщает 24.kg. Правительство отменило практику, при которой иностранцы часто выезжали за пределы страны и возвращались обратно, чтобы продлить срок своего пребывания. Согласно новым правилам, граждане стран, которые могут находиться в Кыргызстане без визы 60 дней, после выезда смогут вернуться только через 60 дней. Те же правила распространяются на 90-дневное пребывание. Но граждане России по-прежнему смогут находиться в Кыргызстане без визы неограниченный срок.