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Сын Стаса Намина признался в убийстве родственников

19.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сын певца Стаса Намина признался в убийстве двух своих родственников, соответствующее видео опубликовал главк СК РФ в своем Telegram-канале.

В материале демонстрируется, как после вопроса следователя о том, что он совершил, подозреваемый отвечает: «Два убийства. Моего брата и бабушки.»

Также в публикации сказано, что следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работу с подозреваемым в двойном убийстве в Истре.

Ранее «МИР 24» писал, что в Подмосковье произошла зверская расправа. В деревне Крюково убили тещу и сына рок-музыканта Стаса Намина. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили в коттедже.



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С подозреваемым продолжают работать следователи и криминалисты.
 
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