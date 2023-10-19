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Сын Стаса Намина признался в убийстве родственников
19.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сын певца Стаса Намина признался в убийстве двух своих родственников, соответствующее видео опубликовал главк СК РФ в своем Telegram-канале.
В материале демонстрируется, как после вопроса следователя о том, что он совершил, подозреваемый отвечает: «Два убийства. Моего брата и бабушки.»
Также в публикации сказано, что следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работу с подозреваемым в двойном убийстве в Истре.
Ранее «МИР 24» писал, что в Подмосковье произошла зверская расправа. В деревне Крюково
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С подозреваемым продолжают работать следователи и криминалисты.
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