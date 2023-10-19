Сын Стаса Намина признался в убийстве родственников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сын певца Стаса Намина признался в убийстве двух своих родственников, соответствующее видео опубликовал главк СК РФ в своем Telegram-канале.

В материале демонстрируется, как после вопроса следователя о том, что он совершил, подозреваемый отвечает: «Два убийства. Моего брата и бабушки.»

Также в публикации сказано, что следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работу с подозреваемым в двойном убийстве в Истре.