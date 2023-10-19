Сотрудничество Китая и стран СНГ: главные направления

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине. Китай активно сотрудничает со многими странами Содружества . Сферы самые разные – от энергетики до туризма. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Астана и Пекин – это в первую очередь надежные партнеры. В прошлом году товарооборот между странами стал рекордным. В этом максимальный показатель – за грузоперевозками. Их объем вырос почти на 50%, это свыше 15 миллионов тонн.

Растут и объемы транзитных поставок. Казахстан – безопасный логистический центр между КНР и Европой. Через республику проходят вагоны с автотехникой, текстилем, строительными материалами, растительными маслами, металлической рудой, химическими средствами и медицинским оборудованием. Грузы обрабатывают на железнодорожных переходах казахстанско-китайской границы «Достык – Алашанькоу» и «Алтынколь – Хоргос». В Пекине страны договорились до 2025 года построить еще один сухой пункт пропуска.

«Сейчас имеются два железнодорожных пункта пропуска мощностью 28 миллионов тонн. В текущем году мы ожидаем, что они будут загружены на полную мощность. Необходимо развивать новые пропускные возможности между нашей страной и Китаем. Поэтому с вводом в эксплуатацию третьего железнодорожного пункта пропуска объем мощностей перевозок между Китаем и Республики Казахстан дойдут до 50 миллионов тонн», – отметил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

По мнению экспертов, железнодорожные поставки выгоднее морских. Перевозить грузы по суши втрое быстрее и безопаснее.

Россия

Для российской экономики Китай – один из ключевых партнеров. Страны сотрудничают в различных сферах инициативы «Один пояс, один путь», в том числе в атомной энергетике или, например, в образовании.

Это партнерство касается не только столиц – Москвы и Пекина. Один из ведущих вузов страны и крупнейший центр китаеведения – Дальневосточный федеральный университет. Здесь уже более 100 лет ведут совместную научно-образовательную деятельность. Например, обучают школьников из Китая русскому языку.

«Наш университет открыл 15 центров подготовки по русскому языку на территории Китайской Народной Республики. У нас более 60 партнеров. Это научно-исследовательские организации из Поднебесной», – рассказал проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

Большое внимание в совместном образовании уделяют сейчас информационным технологиям. В Гуанчжоу совсем скоро откроется филиал Дальневосточного университета, и российские программы обучения станут доступны в южных провинциях КНР. В самом ДВФУ сейчас изучают китайский язык более тысячи российских студентов.

Партнерские отношения и в сфере торговли. Россия и Китай в этом году уже перешагнули отметку 176 миллиардов долларов. Эксперты считают, что товарообороту есть куда расти.

Беларусь

Отношения Минска и Пекина – это всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Товарооборот в этом году уже достиг уровня прошлого. Плюс 65% – настолько увеличились продажи белорусских товаров в Китай. Каждую неделю на Восток отправляется более 25 поездов с контейнерами, в основном это продовольствие.

Беларусь в десятке поставщиков по рапсовому маслу, мясу курицы, молочной сыворотке и замороженной говядине. Вдвое увеличились объемы экспорта калийных удобрений. Китайские коллеги привозят в Беларусь технику автомобили, мониторы и прожекторы. Кроме товаров, страны обмениваются услугами. Например, в медицине. В белорусских клиниках китайские доктора делятся секретами традиционной медицины.

«Мы учимся у китайских коллег именно классическим методикам: туйна-массаж, классическое иглоукалывание, банки, скребковый массаж, точечный массаж. Это мы конкретно смотрим, изучаем, и китайские коллеги делятся с нами», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы Татьяна Мурзина.

Беларусь одной из первых поддержала китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Александр Лукашенко отметил, что Беларусь станет узловой платформой на Шелковом пути. Индустриальный парк «Великий камень» – один из крупнейших проектов Китая за его пределами. На площадке под Минском работают больше 100 резидентов из 16 стран. Выпускают экспортную и импортозамещающую продукцию – от автостекол до лекарств.

В Беларуси работает крупное совместное автопроизводство, китайские инвесторы участвуют в строительных проектах, немало партнеров, например, в сфере образования. Каждый год университеты двух стран разрабатывают новые программы. Тысячи студентов из Китая учатся в Беларуси. Работают совместные научные лаборатории и институты.