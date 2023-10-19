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Сотрудничество Китая и стран СНГ: главные направления
19.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международный форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине. Китай активно
Казахстан
Астана и Пекин – это в первую очередь надежные партнеры. В прошлом году товарооборот между странами стал рекордным. В этом максимальный показатель – за грузоперевозками. Их объем вырос почти на 50%, это свыше 15 миллионов тонн.
Растут и объемы транзитных поставок. Казахстан – безопасный логистический центр между КНР и Европой. Через республику проходят вагоны с автотехникой, текстилем, строительными материалами, растительными маслами, металлической рудой, химическими средствами и медицинским оборудованием. Грузы обрабатывают на железнодорожных переходах казахстанско-китайской границы «Достык – Алашанькоу» и «Алтынколь – Хоргос». В Пекине страны договорились до 2025 года построить еще один сухой пункт пропуска.
По мнению экспертов, железнодорожные поставки выгоднее морских. Перевозить грузы по суши втрое быстрее и безопаснее.
Россия
Для российской экономики Китай – один из ключевых партнеров. Страны сотрудничают в различных сферах инициативы «Один пояс, один путь», в том числе в атомной энергетике или, например, в образовании.
Это партнерство касается не только столиц – Москвы и Пекина. Один из ведущих вузов страны и крупнейший центр китаеведения – Дальневосточный федеральный университет. Здесь уже более 100 лет ведут совместную научно-образовательную деятельность. Например, обучают школьников из Китая русскому языку.
Большое внимание в совместном образовании уделяют сейчас информационным технологиям. В Гуанчжоу совсем скоро откроется филиал Дальневосточного университета, и российские программы обучения станут доступны в южных провинциях КНР. В самом ДВФУ сейчас изучают китайский язык более тысячи российских студентов.
Партнерские отношения и в сфере торговли. Россия и Китай в этом году уже перешагнули отметку 176 миллиардов долларов. Эксперты считают, что товарообороту есть куда расти.
Беларусь
Отношения Минска и Пекина – это всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Товарооборот в этом году уже достиг уровня прошлого. Плюс 65% – настолько увеличились продажи белорусских товаров в Китай. Каждую неделю на Восток отправляется более 25 поездов с контейнерами, в основном это продовольствие.
Беларусь в десятке поставщиков по рапсовому маслу, мясу курицы, молочной сыворотке и замороженной говядине. Вдвое увеличились объемы экспорта калийных удобрений. Китайские коллеги привозят в Беларусь технику автомобили, мониторы и прожекторы. Кроме товаров, страны обмениваются услугами. Например, в медицине. В белорусских клиниках китайские доктора делятся секретами традиционной медицины.
Беларусь одной из первых поддержала китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Александр Лукашенко отметил, что Беларусь станет узловой платформой на Шелковом пути. Индустриальный парк «Великий камень» – один из крупнейших проектов Китая за его пределами. На площадке под Минском работают больше 100 резидентов из 16 стран. Выпускают экспортную и импортозамещающую продукцию – от автостекол до лекарств.
В Беларуси работает крупное совместное автопроизводство, китайские инвесторы участвуют в строительных проектах, немало партнеров, например, в сфере образования. Каждый год университеты двух стран разрабатывают новые программы. Тысячи студентов из Китая учатся в Беларуси. Работают совместные научные лаборатории и институты.
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