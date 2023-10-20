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О чем пишут мировые СМИ: демилитаризованная зона вокруг Газы и шторм в Шотландии

20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Израиль планирует создать широкую демилитаризованную зону вокруг сектора Газа. Ее начнут обустраивать после завершения запланированного наземного наступления израильской армии на ХАМАС, сообщает The New York Post. Ранее вокруг сектора был возведен «умный» забор с высокотехнологичными мерами защиты, такими как радар, чувствительные датчики движения и глубокий бетонный фундамент, сквозь который нельзя проложить туннели. Его построили в 2016-2021 годах. Но он не смог предотвратить атаку ХАМАС 7 октября. Поэтому правительство рассматривает возможность в будущем расширить буферную зону.

На Шотландию обрушился шторм «Бабет». Местные власти решили эвакуировать целый город, сообщает The Independent. Жителям Бречина в Ангусе приказали покинуть свои дома. Известно об одном погибшем – женщину в возрасте 57 лет унесло в реку Ли, и она утонула. Около 10 тысяч домовладений остались без электричества. В Шотландии действует редкий «красный» уровень опасности. Синоптики предупреждают, что шторм только начинается, и главный удар стихии еще впереди.

Краеведы Семея определили местонахождение географического центра Евразии и установили там памятный знак. Точные координаты определили благодаря GPS-навигатору, сообщает «Казахстанская правда». Центр расположен в 40 км от Семея, ближайшее поселение к нему – село Караколь. Активисты установили там гранитный столб с табличками на двух языках. Он хорошо видел с проселочной дороги и привлекает внимание путников. Краеведы призвали власти организовать туристические маршруты к этой локации.

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Четыре организации здравоохранения в Кыргызстане получат современное оборудование от Японии. Так, в центр общеврачебной практики Ат-Башинского района и Уч-Коргонский центр общеврачебной практики передадут лапароскопы с комплектацией, сообщает 24.kg. ГСВ № 11 Аксыйского центра общеврачебной практики получит стационарный аппарат УЗИ, городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи – детский наркозно-дыхательный аппарат и аппараты ИВЛ для детей и новорожденных.



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Власти Израиля намерены расширить зону безопасности вокруг сектора Газа. В Шотландии из-за шторм эвакуировали целый город.
 
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