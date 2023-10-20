О чем пишут мировые СМИ: демилитаризованная зона вокруг Газы и шторм в Шотландии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Израиль планирует создать широкую демилитаризованную зону вокруг сектора Газа. Ее начнут обустраивать после завершения запланированного наземного наступления израильской армии на ХАМАС, сообщает The New York Post . Ранее вокруг сектора был возведен «умный» забор с высокотехнологичными мерами защиты, такими как радар, чувствительные датчики движения и глубокий бетонный фундамент, сквозь который нельзя проложить туннели. Его построили в 2016-2021 годах. Но он не смог предотвратить атаку ХАМАС 7 октября. Поэтому правительство рассматривает возможность в будущем расширить буферную зону.

На Шотландию обрушился шторм «Бабет». Местные власти решили эвакуировать целый город, сообщает The Independent . Жителям Бречина в Ангусе приказали покинуть свои дома. Известно об одном погибшем – женщину в возрасте 57 лет унесло в реку Ли, и она утонула. Около 10 тысяч домовладений остались без электричества. В Шотландии действует редкий «красный» уровень опасности. Синоптики предупреждают, что шторм только начинается, и главный удар стихии еще впереди.

Краеведы Семея определили местонахождение географического центра Евразии и установили там памятный знак. Точные координаты определили благодаря GPS-навигатору, сообщает «Казахстанская правда» . Центр расположен в 40 км от Семея, ближайшее поселение к нему – село Караколь. Активисты установили там гранитный столб с табличками на двух языках. Он хорошо видел с проселочной дороги и привлекает внимание путников. Краеведы призвали власти организовать туристические маршруты к этой локации.

Почти 29 тысяч квартир построили в Беларуси за первые девять месяцев 2023 года. Введено в эксплуатацию 2633 тысяч кв.м жилья, сообщает БелТА . В Национальном статистическом комитете рассказали, что для граждан, стоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, введено 992,1 тысяч кв.м (37,7% от общего объема введенного жилья). Для многодетных семей введено 445,7 тысяч кв.м жилья. Также 878,6 тысяч кв.м жилья введено в населенных пунктах.