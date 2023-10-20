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О чем пишут мировые СМИ: демилитаризованная зона вокруг Газы и шторм в Шотландии
20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Израиль планирует создать широкую демилитаризованную зону вокруг сектора Газа. Ее начнут обустраивать после завершения запланированного наземного наступления израильской армии на ХАМАС, сообщает
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Власти Израиля намерены расширить зону безопасности вокруг сектора Газа. В Шотландии из-за шторм эвакуировали целый город.
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