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Маркетплейс Flowwow выходит на рынок Беларуси

20.10.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Маркетплейс Flowwow выходит на рынок Беларуси

Благодаря онлайн-платформе пользователи смогут продавать и покупать цветы и живые растения, кондитерские изделия, украшения, аксессуары и другие популярные товары от локальных производителей.

Flowwow — это российский маркетплейс цветов и подарков. Сервис был основан в 2014 году как агрегатор по доставке букетов и вырос до платформы, где представлено 22 категории товаров: цветы, сладости, декор, товары для дома и др. На данный момент компания охватывает более 1000 городов России и 200 городов за ее пределами.

В этом году Flowwow открывает дочернюю компанию в Беларуси. Цель сервиса — предоставить местным продавцам удобный инструмент для развития бизнеса, продвижения и выхода на новую аудиторию, а покупателям — возможность найти особенный подарок для себя или близкого человека и заказать его с быстрой доставкой.

Маркетплейс Flowwow выходит на рынок Беларуси

Небольшие компании, индивидуальные предприниматели, самозанятые и ремесленники получат от маркетплейса доступ к технической платформе, маркетинговым инструментам, CRM-системе и службе поддержки.

«Мы с радостью поддерживаем развитие локальных брендов: помогаем начинающим предпринимателям получить первые продажи без затрат на создание сайта и продвижение, а более опытным — расширить свою аудиторию. Также для нас важно  развивать селлерское комьюнити, где партнеры Flowwow могут общаться друг с другом и делиться полезной информацией. В Беларуси много мастеров, создающих уникальные товары, и мы видим у них большой интерес к развитию бизнеса в онлайне», — комментирует Вячеслав Богдан, сооснователь и генеральный директор маркетплейса Flowwow.

Маркетплейс Flowwow выходит на рынок Беларуси

Специалисты Flowwow провели локализацию продуктов для соответствия законодательству Беларуси и удобства селлеров и клиентов. В частности, запустили платформу на отдельном домене, подключили местного СМС-оператора, добавили в карточку товара дополнительную информацию — стоимость за 1 кг/л, производителя и страну производства, а в личный кабинет клиента — согласие на обработку персональных данных. Также обновили пользовательский интерфейс: разместили на главной странице блок с информацией о компании и логотипы доступных платежных систем.

Селлеры могут воспользоваться сервисом Flowwow через сайт, а также мобильное приложение Flowwow Seller, которое доступно в App Store и Google Play.

 
 
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Благодаря онлайн-платформе пользователи смогут продавать и покупать цветы и живые растения, кондитерские изделия, украшения, аксессуары и другие популярные...
 
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