|
Беларусь и Экваториальная Гвинея договорились наращивать сотрудничество
20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместная комиссия по
Упор в сотрудничестве – на здравоохранение, продовольственную безопасность и взаимные поставки. Беларусь готова продавать африканским партнерам сельскохозяйственную, грузовую, пассажирскую и спецтехнику. Она поможет Экваториальной Гвинее наладить собственное сельское хозяйство, а минские специалисты готовы обучить африканских коллег.
Экваториальная Гвинея богата запасами бокситов, нефти, газа, золота и алмазов. Беларусь поможет партнерам в добыче полезных ископаемых. Об этом президенты двух стран договорились в сентябре 2023 года. Тогда глава африканской республики впервые в истории посетил Минск. Александр Лукашенко предложил не только торговать, но и создавать товары вместе.
Для Минска Экваториальная Гвинея – ворота на африканский континент. Страна станет логистическим центром продвижения белорусской продукции в 54 государства. Все они входят в межконтинентальную африканскую зону свободной торговли.
Итог работы совместной правительственной комиссии Беларуси и Экваториальной Гвинеи – пакет соглашений и двусторонних документов. Сотрудничество будут развивать в разных направлениях: от экономики до социальной и гуманитарной сфер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В планах сделать упор на здравоохранение, продовольственную безопасность и взаимные поставки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)