Беларусь и Экваториальная Гвинея договорились наращивать сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Беларуси и Экваториальной Гвинеи прошла в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Упор в сотрудничестве – на здравоохранение, продовольственную безопасность и взаимные поставки. Беларусь готова продавать африканским партнерам сельскохозяйственную, грузовую, пассажирскую и спецтехнику. Она поможет Экваториальной Гвинее наладить собственное сельское хозяйство, а минские специалисты готовы обучить африканских коллег.



В планах и торговля продуктами питания. Их гости из Африки уже оценили. Минск же намерен закупать какао-бобы и фрукты.



«Наши партнеры заинтересованы в опыте Беларуси в эффективном животноводстве, в вопросах усовершенствования ветеринарной службы и контроля качества продуктов питания, сотрудничества в области строительства, деревообработки, охраны лесов», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

«Взаимодействие между нашими странами, безусловно, складывается наилучшим образом для экономик двух стран. Мы будем активно разрабатывать дорожную карту», – отметил министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Анге.

Экваториальная Гвинея богата запасами бокситов, нефти, газа, золота и алмазов. Беларусь поможет партнерам в добыче полезных ископаемых. Об этом президенты двух стран договорились в сентябре 2023 года. Тогда глава африканской республики впервые в истории посетил Минск. Александр Лукашенко предложил не только торговать, но и создавать товары вместе.

«Текущая ситуация в мире подталкивает к более активному взаимодействию. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что Экваториальную Гвинею, сравнительно небольшое государство, но очень богатое ресурсами, никто в покое не оставит. Президент со мной согласился. Нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому», – заявил Александр Лукашенко.

Для Минска Экваториальная Гвинея – ворота на африканский континент. Страна станет логистическим центром продвижения белорусской продукции в 54 государства. Все они входят в межконтинентальную африканскую зону свободной торговли.



Беларусь будет развивать сотрудничество со всеми странами Африки. Александр Лукашенко видит в этом большой потенциал. Так, в этом году он с государственным визитом посетил Зимбабве. Тогда экономический эффект от этого составил 200 миллионов долларов. Договорились о поставках белорусских тракторов, самосвалов, пожарных машин, удобрений и продуктов.

Итог работы совместной правительственной комиссии Беларуси и Экваториальной Гвинеи – пакет соглашений и двусторонних документов. Сотрудничество будут развивать в разных направлениях: от экономики до социальной и гуманитарной сфер.