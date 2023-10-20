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Лисы шокировали жителей Гродно воровством кур и прогулками по городу
20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гродно оккупировали лисы – они гуляют по улицам даже днем, воруют кур и выпрашивают еду у людей, передает «МИР 24».
Жители то и дело снимают на видео зверьков в жилых кварталах. Они ведут себя нагло и, не стесняясь, копаются в мусорных баках. Одна из лисиц забрела в зоопарк и побродила между клеток.
Специалисты уверяют, эти животные не опасны для людей. Однако пытаться их погладить не стоит. Зверек лесной, а значит, почувствовав угрозу, может испугаться и укусить.
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Одна из лисиц забрела в зоопарк и побродила между клеток.
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