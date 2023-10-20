Минские студенты-лингвисты стали донорами крови

День донора прошел в Минском лингвистическом университете. Около 200 будущих переводчиков и преподавателей сдали кровь. Все они получили денежную компенсацию, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Стать почетным донором – цель студентки Дарьи Чуры. Хочет пойти по стопам отца. Он сдавал кровь больше 50 раз. Девушка надеется, что ее вторая отрицательная спасет десятки жизней.
«Это шанс спасать чью-то жизнь. Почему бы не стать, как папа. Помню, ему как-то позвонили и сказали, что он беременную женщину спас, и это, конечно, счастье, это было очень приятно, наверное, слышать. Поэтому хотелось бы слышать такое и в свой адрес», – рассказала студентка Минского государственного лингвистического университета Дарья Чура.
На сдачу крови пришло и много новичков. Четверокурсница Мария Головчук в этот раз шанс не упустила. Донором станет впервые. К процедуре тщательно подготовилась.
«Должны быть свежие анализы крови и в целом выписка с медицинской карты с заболеваниями. Я боюсь, что меня могут развернуть, но в целом я не волнуюсь», – рассказала студентка минского государственного лингвистического университета Мария Головчук.
Еще нужно заполнить анкету, честно рассказать о хронических заболеваниях, травмах, свежих татуировках. У доноров врачи измеряют давление, определяют группу крови и уровень кислорода в ней. После процедуры добровольцы тоже под присмотром. Восстановить силы помогают бесплатный чай, гематоген, печенье и вода.
«Сдача крови полезна, потому что постоянно происходит обновление крови, у нас доноры выглядят молодо. Плюс если не дай бог случаются какие-то экстренные ситуации, доноры привыкли к потере крови, поэтому шанс выжить у них больше. Плюс доноры – постоянно обследованные люди», – рассказала заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов в выездных условиях республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Татьяна Шляхтенок.
Всех доноров в день сдачи крови освобождают от занятий. В этом университете акция прошла второй раз за год. Благодаря добровольцам в Беларуси сформирован резервный запас крови. Она хранится до 42 суток. Хранилища заполнены всеми ее группами. Достаточно и самой редкой – четвертой.
В Беларуси за сдачу крови доноры получают 155 белорусских (4,5 тысячи российских рублей). Эта процедура разрешена в стране с 18 лет.