Минские студенты-лингвисты стали донорами крови

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День донора прошел в Минском лингвистическом университете. Около 200 будущих переводчиков и преподавателей сдали кровь. Все они получили денежную компенсацию, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Стать почетным донором – цель студентки Дарьи Чуры. Хочет пойти по стопам отца. Он сдавал кровь больше 50 раз. Девушка надеется, что ее вторая отрицательная спасет десятки жизней.

«Это шанс спасать чью-то жизнь. Почему бы не стать, как папа. Помню, ему как-то позвонили и сказали, что он беременную женщину спас, и это, конечно, счастье, это было очень приятно, наверное, слышать. Поэтому хотелось бы слышать такое и в свой адрес», – рассказала студентка Минского государственного лингвистического университета Дарья Чура.

На сдачу крови пришло и много новичков. Четверокурсница Мария Головчук в этот раз шанс не упустила. Донором станет впервые. К процедуре тщательно подготовилась.

«Должны быть свежие анализы крови и в целом выписка с медицинской карты с заболеваниями. Я боюсь, что меня могут развернуть, но в целом я не волнуюсь», – рассказала студентка минского государственного лингвистического университета Мария Головчук.