Журналисты «МИРа» потренировались в колке дров перед чемпионатом в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске журналисты готовятся к чемпионату по колке дров. Идею турнира предложил президент Александр Лукашенко, команда «МИРа» в прошлом году стала призером. Руслан Турков побывал на тренировке коллег.

Тренировка к чемпионату по колке дров проходит под Минском. В команде белорусского представительства «МИРа» семь человек. У каждого своя задача, журналисты рубят, им не привыкать. Бухгалтерия пилит, представители хозслужбы разжигают костер.

Татьяна Морозова – редактор радио. Дрова колет словно заправский дровосек. И это при том, что инструмент в руках держит второй раз в жизни.

«У меня идеальный тренер. Мне вс4 объяснили. Я теорию в идеале понимаю, ну и практика тоже получается. Я думаю не только для СМИ, всем полезно», – сказала Татьяна Морозова.