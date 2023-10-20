ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Журналисты «МИРа» потренировались в колке дров перед чемпионатом в Минске

20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты «МИРа» потренировались в колке дров перед чемпионатом в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске журналисты готовятся к чемпионату по колке дров. Идею турнира предложил президент Александр Лукашенко, команда «МИРа» в прошлом году стала призером. Руслан Турков побывал на тренировке коллег.

Тренировка к чемпионату по колке дров проходит под Минском. В команде белорусского представительства «МИРа» семь человек. У каждого своя задача, журналисты рубят, им не привыкать. Бухгалтерия пилит, представители хозслужбы разжигают костер.

Татьяна Морозова – редактор радио. Дрова колет словно заправский дровосек. И это при том, что инструмент в руках держит второй раз в жизни.

«У меня идеальный тренер. Мне вс4 объяснили. Я теорию в идеале понимаю, ну и практика тоже получается. Я думаю не только для СМИ, всем полезно», – сказала Татьяна Морозова.

«Это моя семья»: руководство и ведущие «МИРа» рассказали, за что любят телеканал
30 лет многонациональный коллектив создает единое информационное пространство для бывших советских республик

В конкурсе по колке дров в прошлом году белорусское представительство «МИРа» стало третьим среди мужчин. Общее командное – шестое место. Всего в соревнованиях участвовало 20 команд.

«Во-первых, это сплачивает коллектив. Вот у нас коллектив есть, мы друг друга видим. Сидим по кабинетам, каждый своим занимается делом, а так здесь, да еще на природе. Очень нужно», – считает бухгалтер-экономист национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси Александр Свидерский.

В этом году программу соревнований усложнили – добавили этап по скоростному забиванию гвоздей. Появилась и колка дров по-президентски. Александр Лукашенко показал мастер-класс в прошлом году.

При колке дров главное, чтобы каждый взмах топора был результативным. Судьи оценивают результат по кромке полена. Для женщин она должна быть не более 20 см. А мужчинам нужно колоть, чтобы было не больше 10 см.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году программу соревнований усложнили – добавили этап по скоростному забиванию гвоздей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ценникодержатели для стеллажей и другие POS-материалы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2023
Mir24.TV Belarus
20.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика