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Журналисты «МИРа» потренировались в колке дров перед чемпионатом в Минске
20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске журналисты готовятся к чемпионату по колке дров. Идею турнира предложил президент Александр Лукашенко, команда «МИРа» в прошлом году стала призером. Руслан Турков побывал на тренировке коллег.
Тренировка к чемпионату по колке дров проходит под Минском. В команде белорусского представительства «МИРа» семь человек. У каждого своя задача, журналисты рубят, им не привыкать. Бухгалтерия пилит, представители хозслужбы разжигают костер.
Татьяна Морозова – редактор радио. Дрова колет словно заправский дровосек. И это при том, что инструмент в руках держит второй раз в жизни.
«У меня идеальный тренер. Мне вс4 объяснили. Я теорию в идеале понимаю, ну и практика тоже получается. Я думаю не только для СМИ, всем полезно», – сказала Татьяна Морозова.
В конкурсе по колке дров в прошлом году белорусское представительство «МИРа» стало третьим среди мужчин. Общее командное – шестое место. Всего в соревнованиях участвовало 20 команд.
«Во-первых, это сплачивает коллектив. Вот у нас коллектив есть, мы друг друга видим. Сидим по кабинетам, каждый своим занимается делом, а так здесь, да еще на природе. Очень нужно», – считает бухгалтер-экономист национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси Александр Свидерский.
В этом году программу соревнований усложнили – добавили этап по скоростному забиванию гвоздей. Появилась и колка дров по-президентски.
При колке дров главное, чтобы каждый взмах топора был результативным. Судьи оценивают результат по кромке полена. Для женщин она должна быть не более 20 см. А мужчинам нужно колоть, чтобы было не больше 10 см.
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В этом году программу соревнований усложнили – добавили этап по скоростному забиванию гвоздей.
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