|
Лукашенко предупредил об особой ответственности в сфере стратегических проектов
21.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Организация, которая будет контролировать выполнение стратегических проектов, может появиться в Беларуси. Тему обсудили на совещании у Александра Лукашенко, речь идет о производствах, важных для экономики страны. Президент раскритиковал правительство и ученых за недостаток идей. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Вместо импорта целлюлозы – производство собственной, а дальше и отечественного картона из своего сырья. Завод возвели в Светлогорске по поручению Александра Лукашенко всего за два года. Это один из примеров успешной реализации стратегического проекта от президента.
«И санкции не мешают. Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем. И это основа нашего дальнейшего развития. Но на ступеньку выше», – сказал Лукашенко.
Для стремительного роста нужны инновации. Они в стране есть. Заработала биотехнологическая корпорация. Крупный комплекс по глубокой переработке зерна производит востребованный продукт – сбалансированные корма и добавки для животных.
С нуля в Беларуси построили атомную электростанцию. И сегодня
Александр Лукашенко заметил: подобных по-настоящему прорывных проектов в Беларуси создано недостаточно. И те только по инициативе президента. Белорусский лидер поручил провести ревизию работы исследовательских центров и Национальной Академии наук.
«Что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было мое решение, договоренность с лидерами государств. Вот и вся ваша наука. Ну, а где рожденные в недрах дикого труда и работы Академии наук проекты? Как видим, проблемы есть», – сказал Лукашенко.
Президент требует разработать четкую цепочку: идея-реализация-эффект. Из-за пробелов в каждом звене многие инициативы так и остаются на бумаге.
Фильтром для перспективных идей станет Совет при Президенте. Он же будет курировать исполнение. За реализацией важных проектов и поручений главы государства теперь будет жесткий контроль, предупредил Александр Лукашенко.
«Меня больше всего в последнее время волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом, порой, не всегда, заниматься, оно начинает врать. И дезинформировать президента, чтобы показать себя в лучшем свете. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не предадим», – отметил глава государства.
Отвечать за развитие старых и создание новых производств будут и губернаторы. Местные власти Александр Лукашенко предостерег: провал стратегических проектов – это личный провал руководителей регионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси потребовал большей отдачи от работы ученых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)