Лукашенко предупредил об особой ответственности в сфере стратегических проектов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Организация, которая будет контролировать выполнение стратегических проектов, может появиться в Беларуси. Тему обсудили на совещании у Александра Лукашенко, речь идет о производствах, важных для экономики страны. Президент раскритиковал правительство и ученых за недостаток идей. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Вместо импорта целлюлозы – производство собственной, а дальше и отечественного картона из своего сырья. Завод возвели в Светлогорске по поручению Александра Лукашенко всего за два года. Это один из примеров успешной реализации стратегического проекта от президента.

«И санкции не мешают. Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем. И это основа нашего дальнейшего развития. Но на ступеньку выше», – сказал Лукашенко.

Для стремительного роста нужны инновации. Они в стране есть. Заработала биотехнологическая корпорация. Крупный комплекс по глубокой переработке зерна производит востребованный продукт – сбалансированные корма и добавки для животных.

С нуля в Беларуси построили атомную электростанцию. И сегодня четверть потребляемой энергии – это мирный атом. Президент уверен: стране нужна вторая АЭС.

«Это очень-очень выгодно. Такие наработки идут. Или мы добавляем два блока к существующей площадке. Или в Могилевской области строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко заметил: подобных по-настоящему прорывных проектов в Беларуси создано недостаточно. И те только по инициативе президента. Белорусский лидер поручил провести ревизию работы исследовательских центров и Национальной Академии наук.

«Что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было мое решение, договоренность с лидерами государств. Вот и вся ваша наука. Ну, а где рожденные в недрах дикого труда и работы Академии наук проекты? Как видим, проблемы есть», – сказал Лукашенко.