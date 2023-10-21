Подросткам в Беларуси разрешат заниматься бизнесом с 16 лет

Источник материала: ProBusiness



Фото использовано в качестве иллюстрации. Тимофей Доброхотов (слева) и Илья Чудук, которые решили заниматься предпринимательством еще в школе («Про бизнес» писал о ребятах з десь ).

Парламент во втором чтении принял законопроект «Об изменении кодексов», который предусматривает ряд комплексных новаций в Гражданском кодексе. В частности, несовершеннолетним позволят открывать счет в банке с согласия одного из родителей, а не обоих, и заниматься с 16 лет предпринимательской деятельностью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлану Любецкую.

— Сегодня изменен подход в отношении получения согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно действующей редакции статьи 25 Гражданского кодекса такие лица совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей. И было не ясно — это должно быть согласие обоих родителей либо одного, — объясняет Светлана Любецкая. — Корректировки на сегодня предусматривают получение согласия одного законного представителя. Аналогичный подход закреплен и в отношении последующего одобрения совершенной несовершеннолетним лицом сделки. Бывали ситуации, когда родители не проживают вместе. И получить согласие второго родителя физически не возможно, либо один из них уклоняется от дачи такого согласия. И для того, чтобы несовершеннолетние не были ограничены в своем праве — сегодня законодатель ограничился согласием одного родителя".

Также возникали вопросы, позволяют ли действующие нормы несовершеннолетним самостоятельно, без согласия законных представителей, открыть банковский счет и вносить денежные средства в банки.

— Для его решения в статью 25 Гражданского кодекса внесено изменение, согласно которому несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе без согласия законных представителей выступать вкладчиком по договору банковского вклада (депозита), а также владельцем текущего (расчетного) банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания (как правило для получения стипендии, пособия, заработной платы). То есть, исключена возможность открытия несовершеннолетним иных текущих (расчетных) банковских счетов с более широким спектром, предполагающих выдачу банковских платежных карт, без согласия законного представителя, — отметила депутат. — Эта корректировка также позволит снизить вовлечение подростков в сферу незаконного оборота средств платежа.