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Лукашенко: Академию наук надо подвергнуть анализу

21.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Академию наук надо подвергнуть анализу
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

На совещании по реализации стратегических проектов обсудили создание высокотехнологичных производств, которые могут поднять экономику на более высокий уровень. Александр Лукашенко потребовал серьезно проанализировать работу Национальной академии наук, передает телеканал «МИР 24».

«Я думаю, к Новому году вы приведете все в соответствие. Чтобы этих исследовательских институтов на дух не было, которые только числятся, а не выдают результаты. Зимой Академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай Бог, чтобы было так, как нам руководитель Академии наук докладывает. Они сегодня делают все – от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, новых прорывных идей недостаточно. Те крупные программы, которые уже реализованы, появились по поручению главы государства. При этом в стране создана целая сеть исследовательских институтов, работает Комитет по науке и Национальная академия наук. Чтобы ускорить выполнение стратегических проектов, в Беларуси планируют создать специальный Совет при Президенте.



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По мнению белорусского лидера, новых прорывных идей недостаточно.
 
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