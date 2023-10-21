Лукашенко: Академию наук надо подвергнуть анализу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На совещании по реализации стратегических проектов обсудили создание высокотехнологичных производств, которые могут поднять экономику на более высокий уровень. Александр Лукашенко потребовал серьезно проанализировать работу Национальной академии наук, передает телеканал «МИР 24».

По мнению белорусского лидера, новых прорывных идей недостаточно. Те крупные программы, которые уже реализованы, появились по поручению главы государства. При этом в стране создана целая сеть исследовательских институтов, работает Комитет по науке и Национальная академия наук. Чтобы ускорить выполнение стратегических проектов, в Беларуси планируют создать специальный Совет при Президенте.