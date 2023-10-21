Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские лиги

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр спорта России Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских лиг по большинству видов спорта, сообщает ТАСС .

По словам Матыцина, определенный опыт уже накоплен, остается решить вопросы с нормативным обеспечением и определить, какие команды в Беларуси проявляют интерес.

В настоящее время в Континентальной хоккейной лиге играет минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ – клуб «Минск». В мужском чемпионате России по волейболу Беларусь представляет «Шахтер», в женском – «Минчанка».