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Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские лиги
21.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр спорта России Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских лиг по большинству видов спорта, сообщает
По словам Матыцина, определенный опыт уже накоплен, остается решить вопросы с нормативным обеспечением и определить, какие команды в Беларуси проявляют интерес.
В настоящее время в Континентальной хоккейной лиге играет минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ – клуб «Минск». В мужском чемпионате России по волейболу Беларусь представляет «Шахтер», в женском – «Минчанка».
В конце прошлого года Матыцин заявил, что Москва и Минск открыты для
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По словам министра спорта России, определенный опыт в этом вопросе уже накоплен.
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