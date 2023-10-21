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Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские лиги

21.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр спорта России Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских лиг по большинству видов спорта, сообщает ТАСС.

По словам Матыцина, определенный опыт уже накоплен, остается решить вопросы с нормативным обеспечением и определить, какие команды в Беларуси проявляют интерес.

В настоящее время в Континентальной хоккейной лиге играет минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ – клуб «Минск». В мужском чемпионате России по волейболу Беларусь представляет «Шахтер», в женском – «Минчанка».

В конце прошлого года Матыцин заявил, что Москва и Минск открыты для сотрудничества с другими странами в сфере спорта, несмотря на отстранение российских и белорусских спортсменов от многих международных соревнований.



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Теги: Минск
 
 
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По словам министра спорта России, определенный опыт в этом вопросе уже накоплен.
 
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