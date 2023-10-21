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Многодетного отца из Беларуси поздравили 12 детей и министр
21.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси во второй раз отмечают День отца. В стране становится все больше многодетных родителей, и значимость роли мужчины в таких семьях растет, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В деревню Каменка Бобруйского района прибыла с подарками целая делегация. Сюрприз и для детей, и для родителей.
В семье Бобковых 12 детей. Многодетный отец решил повторить семейную традицию – у его бабушки было столько же детей.
У Бобковых есть и родные, и приемные, и дети на патронаже. Но здесь всех называют своими.
Такой большой семье трудно было разместиться в квартире, поэтому решили строить дом. Пригодился семейный капитал. Участок большой, работы много. Мебель внутри и постройки снаружи – дело рук главы семьи. Дети помогают.
«Летом особенно мы все помогаем. Мы часто ездим за песком на мотоблоке. Я благодарен папе за то, что он научил меня, что я уже, как взрослый, самостоятельный», – рассказал сын Павел Бобков.
Пока отец приучает сыновей к мужскому труду, мама занимается с девочками – прививает им семейные традиции.
«Это обязательно один праздник в месяц минимум. А так два-три раза. Но в воскресенье для нас вообще всегда праздник. Мы собираемся все вместе. По вечерам у нас обязательно традиция – ужин и время вместе за круглым столом. Мы обсуждаем день, проводим время», – рассказала многодетная мать Ирина Бобкова.
Поддержка семьи, материнства и отцовства – национальный приоритет Беларуси. Государство помогает многодетным семьям льготами и бонусами. В декретный отпуск могут уйти и мама, и папа. Такая возможность уравняла в правах обоих родителей.
Накануне праздника в стране запустили фотовыставку многодетных отцов и специальное приложение для тех, кто только планирует пополнение.
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У Бобковых есть и родные, и приемные, и дети на патронаже, но всех называют своими.
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