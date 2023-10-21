Многодетного отца из Беларуси поздравили 12 детей и министр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси во второй раз отмечают День отца. В стране становится все больше многодетных родителей, и значимость роли мужчины в таких семьях растет, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В деревню Каменка Бобруйского района прибыла с подарками целая делегация. Сюрприз и для детей, и для родителей.

В семье Бобковых 12 детей. Многодетный отец решил повторить семейную традицию – у его бабушки было столько же детей.

«Это хорошо, когда на папу обратили внимание немножко, что тоже не последняя роль у отца в семье. Мне нравится, когда семья – такая полная чаша, когда много детей. Это здорово», – рассказал многодетный отец Андрей Бобков.

У Бобковых есть и родные, и приемные, и дети на патронаже. Но здесь всех называют своими.

«Папа у нас добрый. Перед приездом гостей я разбила тарелку. Это была чистая случайность, потому что я сегодня дежурная по кухне. Папа с мамой даже на это никак не отреагировали. Добрые, ласковые, хорошие», – рассказала дочь Анастасия Ананич.

Такой большой семье трудно было разместиться в квартире, поэтому решили строить дом. Пригодился семейный капитал. Участок большой, работы много. Мебель внутри и постройки снаружи – дело рук главы семьи. Дети помогают.

«Мы плитку тротуарную всю сами заливаем. В том году заливали и в этом заливали. Дети все работают, они все приучаются. Кто-то в огороде, кто-то в саду, кто-то еще где-то. Все при деле. Ягоды эти собирают. В труде здесь проблем нет. В многодетной семье здесь все трудятся с маленького возраста», – рассказал Андрей Бобков.

«Летом особенно мы все помогаем. Мы часто ездим за песком на мотоблоке. Я благодарен папе за то, что он научил меня, что я уже, как взрослый, самостоятельный», – рассказал сын Павел Бобков.

Пока отец приучает сыновей к мужскому труду, мама занимается с девочками – прививает им семейные традиции.