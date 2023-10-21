ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Многодетного отца из Беларуси поздравили 12 детей и министр

21.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многодетного отца из Беларуси поздравили 12 детей и министр
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси во второй раз отмечают День отца. В стране становится все больше многодетных родителей, и значимость роли мужчины в таких семьях растет, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В деревню Каменка Бобруйского района прибыла с подарками целая делегация. Сюрприз и для детей, и для родителей.

В семье Бобковых 12 детей. Многодетный отец решил повторить семейную традицию – у его бабушки было столько же детей.

«Это хорошо, когда на папу обратили внимание немножко, что тоже не последняя роль у отца в семье. Мне нравится, когда семья – такая полная чаша, когда много детей. Это здорово», – рассказал многодетный отец Андрей Бобков.

У Бобковых есть и родные, и приемные, и дети на патронаже. Но здесь всех называют своими.

«Папа у нас добрый. Перед приездом гостей я разбила тарелку. Это была чистая случайность, потому что я сегодня дежурная по кухне. Папа с мамой даже на это никак не отреагировали. Добрые, ласковые, хорошие», – рассказала дочь Анастасия Ананич.

Такой большой семье трудно было разместиться в квартире, поэтому решили строить дом. Пригодился семейный капитал. Участок большой, работы много. Мебель внутри и постройки снаружи – дело рук главы семьи. Дети помогают.

«Мы плитку тротуарную всю сами заливаем. В том году заливали и в этом заливали. Дети все работают, они все приучаются. Кто-то в огороде, кто-то в саду, кто-то еще где-то. Все при деле. Ягоды эти собирают. В труде здесь проблем нет. В многодетной семье здесь все трудятся с маленького возраста», – рассказал Андрей Бобков.

«Летом особенно мы все помогаем. Мы часто ездим за песком на мотоблоке. Я благодарен папе за то, что он научил меня, что я уже, как взрослый, самостоятельный», – рассказал сын Павел Бобков.

Пока отец приучает сыновей к мужскому труду, мама занимается с девочками – прививает им семейные традиции.

«Это обязательно один праздник в месяц минимум. А так два-три раза. Но в воскресенье для нас вообще всегда праздник. Мы собираемся все вместе. По вечерам у нас обязательно традиция – ужин и время вместе за круглым столом. Мы обсуждаем день, проводим время», – рассказала многодетная мать Ирина Бобкова.

Поддержка семьи, материнства и отцовства – национальный приоритет Беларуси. Государство помогает многодетным семьям льготами и бонусами. В декретный отпуск могут уйти и мама, и папа. Такая возможность уравняла в правах обоих родителей.

«Мы внесли, на мой взгляд, очень интересную норму, которая как раз и направлена на усиление роли отца в воспитании детей – еще один дополнительный отпуск краткосрочный, на 14 дней, в первые шесть месяцев после рождения ребенка. Если семья действительно нуждается в таком дополнительном отпуске, папа может взять», – рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Накануне праздника в стране запустили фотовыставку многодетных отцов и специальное приложение для тех, кто только планирует пополнение.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Бобковых есть и родные, и приемные, и дети на патронаже, но всех называют своими.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2023
Mir24.TV Belarus
21.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика