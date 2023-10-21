Команда Лукашенко по хоккею обыграла сборную Брестской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команда президента Беларуси обыграла соперников из Брестской области в первом матче Республиканской хоккейной лиги, передает «МИР 24».



Игра прошла на «Олимпик-арене» при полных трибунах. Хозяева атаковали чаще и успешнее, и в первом периоде забросили три шайбы. Команде из Бреста в большинстве одну удалось отыграть. Зато в последней трети поединка команда президента отличилась четыре раза. Всего же зрители увидели девять шайб. Александр Лукашенко отличился двумя голевыми передачами. По традиции болельщикам от президента достались мягкие игрушки.

Команда президента Беларуси – 14-кратный победитель турнира по хоккею среди любителей. Завершился первый матч старта сезона общей фотографией.