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Команда Лукашенко по хоккею обыграла сборную Брестской области
21.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Команда президента Беларуси обыграла соперников из Брестской области в первом матче Республиканской хоккейной лиги, передает «МИР 24».
Команда президента Беларуси – 14-кратный победитель турнира по хоккею среди любителей. Завершился первый матч старта сезона общей фотографией.
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Президент Беларуси отличился двумя голевыми передачами.
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