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Белорусский союз женщин устроил детский праздник в День отца
22.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский союз женщин организовал акцию для детей, которые остались без родителей. Ее приурочили к Неделе родительской любви и Дню отца. Более 100 ребят посетили представление в цирке и посмотрели белорусские мультфильмы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На экране классика белорусской мультипликации. От просмотра детей не оторвать. Атмосфера теплая и почти семейная.
Иван Вишняков потерял родителей пол года назад. Они погибли в автокатастрофе под Смолевичами. Тогда груженый самосвал столкнулся с маршруткой. В 12 лет Ивану пришлось стать самостоятельным.
«До автобуса подвезли меня, а на автобусе я сюда. Позвали, пригласили», – сказал участник акции Иван Вишняков.
Владимир Ничипорчик привез в Минск внуков и невестку. Его сын – глава семьи – был в экипаже летчиков, которые отвели падающий самолет от жилых домов в Барановичах. Андрей Ничипорчик посмертно получил звание Героя Беларуси.
Среди участников акции и дети, которые временно живут без родителей. Мамам и папам дали время на исправление. А сегодня они первыми увидели новую шоу-программу в Минском цирке. Перед премьерой бесплатные угощения и фото на память.
«Когда я в прошлом цирке был, там тигры были. Их выпускали из клетки, они рычали. Когда животных выпускают, они танцуют, прыгают, веселятся», – сказал Арсений Черныш.
«В эту Неделю родительской любви нам хочется, чтобы каждый ребенок почувствовал особую любовь, чтобы он понимал, что он нужен, важен для нас, взрослых. Для ребенка цирк, наверное, это самый лучший такой момент, когда они могут насладится представлением и получить порцию радости и порцию заботы», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Белорусский союз женщин регулярно проводит акции для детей. Помогает ребятам из многодетных семей собраться в школу: покупают учебные принадлежности и форму. Дарят подарки на Новый год и на другие праздники.
Скоро белорусские женщины подключатся к республиканской акции «Наши дети». Они посетят детские дома, многодетных и малообеспеченных. Подарят ребятам одежду и игрушки.
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Более 100 ребят посетили представление в цирке и посмотрели белорусские мультфильмы.
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