Белорусский союз женщин устроил детский праздник в День отца

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин организовал акцию для детей, которые остались без родителей. Ее приурочили к Неделе родительской любви и Дню отца. Более 100 ребят посетили представление в цирке и посмотрели белорусские мультфильмы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На экране классика белорусской мультипликации. От просмотра детей не оторвать. Атмосфера теплая и почти семейная.

Иван Вишняков потерял родителей пол года назад. Они погибли в автокатастрофе под Смолевичами. Тогда груженый самосвал столкнулся с маршруткой. В 12 лет Ивану пришлось стать самостоятельным.

«До автобуса подвезли меня, а на автобусе я сюда. Позвали, пригласили», – сказал участник акции Иван Вишняков.

Владимир Ничипорчик привез в Минск внуков и невестку. Его сын – глава семьи – был в экипаже летчиков, которые отвели падающий самолет от жилых домов в Барановичах. Андрей Ничипорчик посмертно получил звание Героя Беларуси.

«Мы с удовольствием присоединились к этой акции, потому что мероприятия такие – познавательные, интересные. И детям, думаю, будет очень интересно. Мы очень дружная семья. И мы всегда с ними проводим много-много времени. Не именно в День отца , а каждый день, буквально на протяжении всего года», – рассказал Владимир Ничипорчик.

Среди участников акции и дети, которые временно живут без родителей. Мамам и папам дали время на исправление. А сегодня они первыми увидели новую шоу-программу в Минском цирке. Перед премьерой бесплатные угощения и фото на память.