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Повышенные налоги, нюансы продвижения товаров и секреты удержания клиентов: новости бизнеса за 16-22 октября 2023 года

22.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Повышенные налоги, нюансы продвижения товаров и секреты удержания клиентов: новости бизнеса за 16-22 октября 2023 года

Ставки аренды в торговой недвижимости, оргструктура как инструмент повышения продаж и неприятные разговоры с сотрудниками. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Одним из самых обсуждаемых нововведений, представленных в проекте изменений Налогового кодекса, можно назвать появление новой ставки подоходного налога в 25% для физических лиц, чей доход по итогам года превысит 200 тысяч белорусских рублей по ряду доходов. Мы уже делали большой обзор возможных изменений, а сейчас рассказываем подробнее о прогрессивной ставке подоходного налога, которая может коснуться многих собственников или топ-менеджеров бизнеса.

Посмотрите, что изменилось в digital-продвижении потребительских товаров в 2023 году.

Почему бизнес теряет клиентов и что с этим делать? Три спикера из разных сфер рассуждают о способах привлечения и удержания клиентов, проблемах с персоналом, а также будущем сервиса.

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Полезное для бизнеса

Максим Карабак пояснил, как оргструктура компании влияет на продажи, а консультант по управлению Александр высоцкий — как ставить сотрудникам задачи, чтобы они выполнялись и всем было комфортно работать.

Давать сотрудникам положительную обратную связь проще, ведь эмоционально настраивать себя на такой разговор не нужно: руководитель заранее предполагают позитивную ответную реакцию подчиненного. Другое дело, когда сотруднику нужно подсветить нетактичное поведение в компании, указать на ошибки или сообщить, что он уволен. Не каждый руководитель психологически готов и умеет разговаривать с подчиненными об этом. Вот советы, как менеджеру подготовиться к разговору с сотрудниками на неудобные темы.

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Ставки аренды в торговой недвижимости, оргструктура как инструмент повышения продаж и неприятные разговоры с сотрудниками. Кратко пересказываем, о чем писал «Про...
 
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