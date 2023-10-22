Повышенные налоги, нюансы продвижения товаров и секреты удержания клиентов: новости бизнеса за 16-22 октября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Ставки аренды в торговой недвижимости, оргструктура как инструмент повышения продаж и неприятные разговоры с сотрудниками. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Одним из самых обсуждаемых нововведений, представленных в проекте изменений Налогового кодекса, можно назвать появление новой ставки подоходного налога в 25% для физических лиц, чей доход по итогам года превысит 200 тысяч белорусских рублей по ряду доходов. Мы уже делали большой обзор возможных изменений, а сейчас рассказываем подробнее о прогрессивной ставке подоходного налога , которая может коснуться многих собственников или топ-менеджеров бизнеса.

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Полезное для бизнеса

Максим Карабак пояснил , как оргструктура компании влияет на продажи, а консультант по управлению Александр высоцкий — как ставить сотрудникам задачи , чтобы они выполнялись и всем было комфортно работать.

Давать сотрудникам положительную обратную связь проще, ведь эмоционально настраивать себя на такой разговор не нужно: руководитель заранее предполагают позитивную ответную реакцию подчиненного. Другое дело, когда сотруднику нужно подсветить нетактичное поведение в компании, указать на ошибки или сообщить, что он уволен. Не каждый руководитель психологически готов и умеет разговаривать с подчиненными об этом. Вот советы, как менеджеру подготовиться к разговору с сотрудниками на неудобные темы.

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