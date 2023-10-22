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Повышенные налоги, нюансы продвижения товаров и секреты удержания клиентов: новости бизнеса за 16-22 октября 2023 года
22.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ставки аренды в торговой недвижимости, оргструктура как инструмент повышения продаж и неприятные разговоры с сотрудниками. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Одним из самых обсуждаемых нововведений, представленных в проекте изменений Налогового кодекса, можно назвать появление новой ставки подоходного налога в 25% для физических лиц, чей доход по итогам года превысит 200 тысяч белорусских рублей по ряду доходов. Мы уже делали большой обзор возможных изменений, а сейчас
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Давать сотрудникам положительную обратную связь проще, ведь эмоционально настраивать себя на такой разговор не нужно: руководитель заранее предполагают позитивную ответную реакцию подчиненного. Другое дело, когда сотруднику нужно подсветить нетактичное поведение в компании, указать на ошибки или сообщить, что он уволен. Не каждый руководитель психологически готов и умеет разговаривать с подчиненными об этом.
Топ-менеджер «Морозпродукт», где работает 800 человек,
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Повышенные налоги, нюансы продвижения товаров и секреты удержания клиентов: новости бизнеса за 16-22 октября 2023 года
Ставки аренды в торговой недвижимости, оргструктура как инструмент повышения продаж и неприятные разговоры с сотрудниками. Кратко пересказываем, о чем писал «Про...
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