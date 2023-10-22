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«Время возможностей». Как обстоят дела с производством продовольствия в Беларуси?
22.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы больше не покупают иностранные спаржу, сыры с плесенью, хамон и картофель фри – наладили собственное производство. Теперь 90 % «бульбы фры» уходит на экспорт в Россию. Кроме того, занимая шестое место в мире по производству молочной продукции, Беларусь увеличила экспорт до 42 %. Самый крупный регион продвижения – страны СНГ. Из дальнего зарубежья – Китай. Все это – наш ответ западным санкциям. Подробности рассказываем в документальном фильме
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О сельском хозяйстве и нашем ответе западным санкциям рассказываем в документальном фильме «Время возможностей».
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