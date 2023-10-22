|
Около 700 большегрузов скопилось на белорусско-литовской границе
22.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пробка из 700 большегрузов образовалась возле белорусско-литовской границы. Сопредельная сторона пропускает всего несколько машин в час, а иногда и вовсе закрывает проезд. В итоге водители ждут зеленый свет больше недели, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Кемаль Азаази показывает остатки запасов. За время ожидания на границе в горелке закончился газ. Пить кофе теперь ездит в город.
Кемаль из Стамбула. По белорусско-турецкому маршруту ездит уже около 10 лет. В Минск везет шоколад. Потом загружается в Орше и снова в Стамбул. Такой путь раньше занимал 20 дней. Теперь в два раза больше. Пострадали и другие водители.
«Не работают, просто не работают люди. Забастовка, или денег мало получают. Я не знаю, что у них творится на литовской стороне. Обязательно через рентген все машины. Раньше бывало, но избранные», – рассказал водитель большегруза Анатолий Бедров.
«Причина, которую они якобы разъясняют – это обновление программного продукта в таможне, либо это отключение электроэнергии, либо какие-то другие причины, так скажем, форс-мажорные. Хотя данные причины повторяются с завидной периодичностью у литовской стороны», – отметил начальник отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Владислав Жигало.
Очередь многонациональная. Здесь скопились автомобили с турецкими, сербскими, британскими, польскими и номерами из других стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из причин специалисты называют сокращение пунктов пропуска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)