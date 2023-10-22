Около 700 большегрузов скопилось на белорусско-литовской границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пробка из 700 большегрузов образовалась возле белорусско-литовской границы. Сопредельная сторона пропускает всего несколько машин в час, а иногда и вовсе закрывает проезд. В итоге водители ждут зеленый свет больше недели, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Кемаль Азаази показывает остатки запасов. За время ожидания на границе в горелке закончился газ. Пить кофе теперь ездит в город.

Кемаль из Стамбула. По белорусско-турецкому маршруту ездит уже около 10 лет. В Минск везет шоколад. Потом загружается в Орше и снова в Стамбул. Такой путь раньше занимал 20 дней. Теперь в два раза больше. Пострадали и другие водители.

«Из Москвы везу в Калининград. Мука, крахмалы. Скоропортящееся. Сыры с голубой плесенью. Холодильник работает, мы обеспечиваем нужную температуру. Риска никакого, но может солярка кончится. Вот неделю простоишь, солярки нет», – рассказал водитель большегруза Павел Купцов.

«Не работают, просто не работают люди. Забастовка, или денег мало получают. Я не знаю, что у них творится на литовской стороне. Обязательно через рентген все машины. Раньше бывало, но избранные», – рассказал водитель большегруза Анатолий Бедров.

Очереди из фур на границе Беларуси и ЕС растут уже больше месяца. Одной из причин специалисты называют сокращение пунктов пропуска. Два месяца назад Литва в одностороннем порядке закрыла два из шести, а Польша и вовсе для большегрузов оставила только один пункт пропуска. Водители перераспределили маршруты.

«10% от пропускной способности. Это порядка 60-80 транспортных средств в сутки. За неделю, если умножим на семь, то где-то 500-600 машин. Хотя норма – 500 автомобилей в сутки», – рассказал начальник Таможенного поста «Каменный Лог» Гродненской региональной таможни Сергей Матвеев.

«Причина, которую они якобы разъясняют – это обновление программного продукта в таможне, либо это отключение электроэнергии, либо какие-то другие причины, так скажем, форс-мажорные. Хотя данные причины повторяются с завидной периодичностью у литовской стороны», – отметил начальник отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Владислав Жигало.

Очередь многонациональная. Здесь скопились автомобили с турецкими, сербскими, британскими, польскими и номерами из других стран.