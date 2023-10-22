Надежда Борейко: сочетание креатива и аналитики позволяет достичь наилучших результатов в маркетинге

Источник материала: ProBusiness

Быть эффективными в маркетинге стремятся бренды и агентства по всему миру, а показателем эффективности, как правило, служит рейтинг, признанный профессиональным сообществом в той или иной стране. В Беларуси рейтинги эффективности маркетинга брендов и агентств формирует Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств ( АКМА ) на основе результатов профессиональной премии Advertising & Marketing Awards. Премия ADMA AWARDS проводится по международным стандартам оценки эффективности маркетинга и определяет наиболее успешные бренды Беларуси, их стратегии и реализованные проекты на локальном или зарубежных рынках. Генеральным партнером Премии выступает международная платежная система Mastercard . Специальный корреспондент АКМА провел интервью со специалистами маркетинга, которые вошли в топ Персонального рейтинга эффективности 2022.



Надежда Борейко — Лидер Персонального рейтинга эффективности маркетологов Беларуси 2022

Ваши проекты получили награды на престижной премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards 2022 и Вы были объявлены лидером Персонального рейтинга эффективности маркетологов. Поделитесь ключевыми факторами успеха.

Я делю такие факторы успеха на две большие группы и для удобства называю их внешними и внутренними. Внешние факторы — это выстроенная система доверительных и эффективных отношений с партнерами из разных сегментов рынка. С каждым из партнеров я стремлюсь построить связь, которая бы делала сильнее совместный проект. Кроме того, я всегда искренне поддерживаю инициативы партнеров и готова рассматривать необычные и смелые предложения. Ведь никогда не знаешь, в какой крупный проект может превратиться новая инициатива. Внутренние факторы — это уникальная атмосфера доверия и безусловной поддержки внутри команды. В такой атмосфере рождаются не только эффективные проекты, но и уверенность в том, что все запланированное обязательно свершится, несмотря на то, каким бы сложным не был путь.

Как Вы относитесь к стремительной диджитализации маркетинга? Какие эффективные инструменты для продвижения и аналитики Вы используете в своей работе?

Это естественный процесс, который только обогатит команды клиентов и агентства в множестве сфер — аналитика, постановка KPI, сегментация аудитории, создание новых продуктов, апдейт существующих предложений, многоуровневая коммуникация — все эти и множество других важных для маркетинга рабочих этапов откроют для себя совершенно новые возможности с внедрением и регулярным использованием цифровых инструментов и платформ. Не буду скрывать, что в зависимости и от задачи, и от длительности её решения, лично прибегаю к использованию около десятка различных инструментов для продвижения и аналитики проектов.

Какую роль играет сила команды при подготовке и реализации проектов в сфере маркетинга и коммуникаций? Насколько важно уметь делегировать и эффективно распределять обязанности в команде?

Я убеждена, что вне зависимости от рынка и вида бизнеса — команда является фундаментом для построения успешных проектов. Всегда стремитесь обеспечить свой проект наиболее талантливыми и компетентными людьми, ценности которых вы искренне разделяете. Так вы не только увеличите эффективность проекта, но и сможете обогатить друг друга в процессе работы. О делегировании и распределении обязанностей в команде написан не один десяток книг и трудов и наверняка защищены сотни научных работ. Поэтому здесь я только поделюсь небольшим жизненным советом: не воспринимайте делегирование как самоцель, всегда стремитесь окружить себя людьми, способными на решения наиболее сложных задач в проекте. В этом случае данный процесс принесет вам не только спокойствие и удовольствие, но и ощутимые финансовые результаты.

Чего больше в профессии маркетолога — креатива или аналитики? И вообще, какой он — идеальный маркетолог?

В профессии маркетолога важны и креативные способности, и аналитические навыки. Идеальный маркетолог обладает балансом между ними, так как креативность помогает создавать привлекательные кампании и проекты, а аналитика позволяет измерять эффективность и оптимизировать стратегии проектов на основе данных. Это сочетание позволяет достичь наилучших результатов в маркетинге.

Традиционно Премия эффективности ADMA AWARDS завершится деловой программой — Форумом «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который ежегодно ждут владельцы бизнеса и руководители предприятий различных сфер экономики, директора по маркетингу, специалисты по маркетингу и PR, HR, представители креативных индустрий, включая рекламные и digital-агентства и все, кого интересуют тренды, прогнозы, антикризисные стратегии маркетинга. Форум пройдет 16−17 ноября в Минске и станет ключевым событием осени в сфере маркетинга.



