Застрявшие на границе Беларуси и Литвы водители рассказали о жизни в грузовиках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гигантская пробка из 700 большегрузов скопилась на белорусско-литовской границе. Сопредельная сторона пропускает всего несколько машин в час. Водители стоят в очереди больше недели, передает телеканал «МИР 24».

Очередь – многонациональная. Здесь скопились автомобили с турецкими, сербскими, британскими, польскими и номерами из других стран. Водители большегрузов ждут разрешения на проезд больше недели. Из-за этого путь дальнобойщиков стал в два раза длиннее.

«Здесь негде принять душ, помыться, нет воды, нет туалета. Холодно. Мы не знаем, что делать», – рассказал водитель большегруза Кемаль Азаази.

«На литовской стороне все машины обязательно проходят через рентген. Раньше такое тоже бывало, но выборочно. А сейчас машин 50 стоят в очереди на рентген. Сюда едешь – рентгена нет. Это как на Литву проходишь», – пояснил водитель большегруза Анатолий Бедров.