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Застрявшие на границе Беларуси и Литвы водители рассказали о жизни в грузовиках
23.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гигантская пробка из 700 большегрузов скопилась на белорусско-литовской границе. Сопредельная сторона пропускает всего несколько машин в час. Водители стоят в очереди больше недели, передает телеканал «МИР 24».
Очередь – многонациональная. Здесь скопились автомобили с турецкими, сербскими, британскими, польскими и номерами из других стран. Водители большегрузов ждут разрешения на проезд больше недели. Из-за этого путь дальнобойщиков стал в два раза длиннее.
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Большегрузы ждут разрешения на проезд больше недели.
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