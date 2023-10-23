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Застрявшие на границе Беларуси и Литвы водители рассказали о жизни в грузовиках

23.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Застрявшие на границе Беларуси и Литвы водители рассказали о жизни в грузовиках
 Фото: МТРК «Мир»

Гигантская пробка из 700 большегрузов скопилась на белорусско-литовской границе. Сопредельная сторона пропускает всего несколько машин в час. Водители стоят в очереди больше недели, передает телеканал «МИР 24».

Очередь – многонациональная. Здесь скопились автомобили с турецкими, сербскими, британскими, польскими и номерами из других стран. Водители большегрузов ждут разрешения на проезд больше недели. Из-за этого путь дальнобойщиков стал в два раза длиннее.

«Здесь негде принять душ, помыться, нет воды, нет туалета. Холодно. Мы не знаем, что делать», – рассказал водитель большегруза Кемаль Азаази.

«На литовской стороне все машины обязательно проходят через рентген. Раньше такое тоже бывало, но выборочно. А сейчас машин 50 стоят в очереди на рентген. Сюда едешь – рентгена нет. Это как на Литву проходишь», – пояснил водитель большегруза Анатолий Бедров.

Очереди из фур начали расти на границе Беларуси и ЕС больше месяца назад. Одной из причин специалисты называют сокращение пунктов пропуска. Два месяца назад Литва в одностороннем порядке закрыла два КПП из шести, а Польша оставила только один пункт пропуска большегрузов.



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Около 700 большегрузов скопилось на белорусско-литовской границе
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