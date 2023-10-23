О чем пишут мировые СМИ: палестино-израильский конфликт и землетрясение в Непале

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Израиль. Рютте прибудет в страну в понедельник, 23 октября, Макрон – во вторник, 24 числа, сообщает The Guardian . Другие мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, уже посетили Израиль, чтобы выразить солидарность.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале. Подземные толчки повредили почти два десятка домов в районе Дхадинг, сообщает ABC News . Они также спровоцировали оползень. Землетрясение случилось в 60 км от Катманду. Оно ощущалось в столице Непала и провинциях Багмати и Гандаки, вызвав панику среди населения. Известно об одной пострадавшей – женщина получила травмы, выпрыгнув из окна двухэтажного здания в районе Горкха.

Казахстан завоевал первые медали на Азиатских параиграх. Соревнования проходят в Ханчжоу (Китай), сообщает «Казахстанская правда» . В соревнованиях по параканоэ Бибарыс Спатай завоевал серебро, а Жаныл Балтабаева и Максим Богатырев – бронзу. Турсынай Кабыл стала серебряным призером соревнований по парапауэрлифтингу. Она выступает в весовой категории 41 кг.

Снежному барсу в Кыргызстане могут присвоить статус национального животного. С такой просьбой к президенту Садыру Жапарову обратились представителя ряда организаций по охране окружающей среды, сообщает 24.kg . Обращение было приурочено к Международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября. Авторы подчеркнули важность мер по сохранению снежного барса и его среды обитания, защите биоразнообразия высокогорных экосистем.