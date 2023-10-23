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О чем пишут мировые СМИ: палестино-израильский конфликт и землетрясение в Непале
23.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Израиль. Рютте прибудет в страну в понедельник, 23 октября, Макрон – во вторник, 24 числа, сообщает
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале. Подземные толчки повредили почти два десятка домов в районе Дхадинг, сообщает
Казахстан завоевал первые медали на Азиатских параиграх. Соревнования проходят в Ханчжоу (Китай), сообщает
Снежному барсу в Кыргызстане могут присвоить статус национального животного. С такой просьбой к президенту Садыру Жапарову обратились представителя ряда организаций по охране окружающей среды, сообщает
В Беларуси началась неделя предпринимательства. В первый день будет организована прямая телефонная линия, где на вопросы будут отвечать представители Министерства экономики, Минского городского исполнительного комитета, облисполкомов, райисполкомов, центров поддержки предпринимательства и других ведомств, сообщает
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Премьер-министр Нидерландов и президент Франции посетят Израиль. Землетрясение в Непале разрушило десятки домов.
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