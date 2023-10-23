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О чем пишут мировые СМИ: палестино-израильский конфликт и землетрясение в Непале

23.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Израиль. Рютте прибудет в страну в понедельник, 23 октября, Макрон – во вторник, 24 числа, сообщает The Guardian. Другие мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, уже посетили Израиль, чтобы выразить солидарность.

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Снежному барсу в Кыргызстане могут присвоить статус национального животного. С такой просьбой к президенту Садыру Жапарову обратились представителя ряда организаций по охране окружающей среды, сообщает 24.kg. Обращение было приурочено к Международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября. Авторы подчеркнули важность мер по сохранению снежного барса и его среды обитания, защите биоразнообразия высокогорных экосистем.

В Беларуси началась неделя предпринимательства. В первый день будет организована прямая телефонная линия, где на вопросы будут отвечать представители Министерства экономики, Минского городского исполнительного комитета, облисполкомов, райисполкомов, центров поддержки предпринимательства и других ведомств, сообщает БелТА. Также запланированы форумы, в том числе международный кооперационный форум по импортозамещению «Сделано в России» в Могилеве.



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Теги: Могилев
 
 
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Премьер-министр Нидерландов и президент Франции посетят Израиль. Землетрясение в Непале разрушило десятки домов.
 
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