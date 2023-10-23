7 ноября в Москве состоится масштабный форум по E-СOM MPFORUM 2023

Источник материала: ProBusiness

Мероприятие пройдет в формате выставки и выступлений спикеров. За день площадку посетят 6000 селлеров. Для них - это отличная возможность получить уникальные знания, разобрать успешные кейсы, завести полезные знакомства, найти партнеров, открыть новые точки роста.

Выступления пройдут на 2 сценах. Своими идеями поделятся предприниматели из списка Forbes, эксперты по маркетплейсам, селлеры из ТОП-100WB.

Среди спикеров форума:

Сергей Иванов - исполнительный директор и член совета директоров ГК «ЭФКО». Группе Компаний принадлежат такие бренды, как «Слобода», Altero и пр.

Петр Самохин - вице-президент компании «Сады Придонья»

Михаил Александров - директор управления каналов альтернативных продаж и внешней электронной коммерции SOKOLOV

Иван Городилов - основатель международного бизнес-клуба поставщиков маркетплейсов MPSellers, производитель бренда эко-средств SEPTIVIT

Олег Пай - основатель бренда инновационной косметики MIXIT и крупнейшего в России интернет-магазина Мебели HomeMe

Программа мероприятия:

-Выступления предпринимателей (лекции и ответы на вопросы);

-Выступления представителей маркетплейсов;

-Большая выставочная зона с партнерами;

-Нетворкинг.

MPFORUM - это сочетание профильного контента, уникальных знаний, успешных кейсов и практики.

Организаторы:

MPSELLERS BUSINESS CLUB - клуб поставщиков маркетплейсов

MPSTATS - сервис аналитики и управления продажами на маркетплейсах





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