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Студенты инженерно-технических вузов Союзного государства представили свои разработки в Минске

26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты инженерно-технических вузов Союзного государства представили свои разработки в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске проходит Форум вузов инженерно-технического профиля Союзного государства. Студенты представили свои проекты, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Студентки Белорусского национального технического университета модернизируют лепестковую муфту для горнодобывающей компании. Аналогов в стране нет. Ее представили на форуме.

«Сам лепесток сделан из резины. Так как у нас болты слишком близко были расположены к боку, резина быстро рвалась. Сейчас мы делаем модернизацию», – отметила студент Белорусского национального технического университета Александра Жовнерик.

Проект уже оценили в России. Он занял первое место на конкурсе по недроиспользованию в Санкт-Петербурге. Теперь студенты из российского города приехали с ответными проектами. Например, работа Екатерины уже помогла спрогнозировать ЧП на месторождении.

«Есть такое явление как горные удары – выстреливание, обрушение может быть. Это очень большая проблема для горных инженеров. Начиная разрушениями крепи, обделок и заканчивая жизнями людей. Мониторинг осуществляется с помощью моделирования», – пояснила аспирант Санкт-Петербургского горного университета Екатерина Романова.

Обучение кадров – один из острых вопросов. Вузы работают не только над импортозамещением, но и отвечают на технологические вызовы. В Союзном государстве ключевые сферы развития: микроэлектроника, приборостроение и авиакосмические технологии.

«Мы хорошо помним решения президентов наших стран, которые утвердили 28 союзных программ. Одна из ключевых – это работа по созданию единой промышленной политики и ее реализация. Это невозможно сделать без включенности тысяч молодых граждан России и Беларуси», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Мы рассматриваем вопрос более тесной кооперации наших учреждений высшего образования. Полагаем, что подготовка инженерных кадров может осуществляться в сетевой форме взаимодействия, когда мы сможем использовать потенциал ведущих вузов России и Беларуси», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Всего на форуме выступят около 240 участников из Беларуси и России. Представят свои идеи и проекты, и выберут лучшие.



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Теги: Минск
 
 
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Вузы работают не только над импортозамещением, но и отвечают на технологические вызовы. В Союзном государстве ключевые сферы развития: микроэлектроника,...
 
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