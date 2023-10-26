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Студенты инженерно-технических вузов Союзного государства представили свои разработки в Минске
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске проходит Форум вузов инженерно-технического профиля Союзного государства. Студенты представили свои проекты, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Студентки Белорусского национального технического университета модернизируют лепестковую муфту для горнодобывающей компании. Аналогов в стране нет. Ее представили на форуме.
Проект уже оценили в России. Он занял первое место на конкурсе по недроиспользованию в Санкт-Петербурге. Теперь студенты из российского города приехали с ответными проектами. Например, работа Екатерины уже помогла спрогнозировать ЧП на месторождении.
«Есть такое явление как горные удары – выстреливание, обрушение может быть. Это очень большая проблема для горных инженеров. Начиная разрушениями крепи, обделок и заканчивая жизнями людей. Мониторинг осуществляется с помощью моделирования», – пояснила аспирант Санкт-Петербургского горного университета Екатерина Романова.
Обучение кадров – один из острых вопросов. Вузы работают не только над импортозамещением, но и отвечают на технологические вызовы. В Союзном государстве ключевые сферы развития: микроэлектроника, приборостроение и авиакосмические технологии.
«Мы рассматриваем вопрос более тесной кооперации наших учреждений высшего образования. Полагаем, что подготовка инженерных кадров может осуществляться в сетевой форме взаимодействия, когда мы сможем использовать потенциал ведущих вузов России и Беларуси», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.
Всего на форуме выступят около 240 участников из Беларуси и России. Представят свои идеи и проекты, и выберут лучшие.
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Вузы работают не только над импортозамещением, но и отвечают на технологические вызовы. В Союзном государстве ключевые сферы развития: микроэлектроника,...
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