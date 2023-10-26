Студенты инженерно-технических вузов Союзного государства представили свои разработки в Минске

Проект уже оценили в России. Он занял первое место на конкурсе по недроиспользованию в Санкт-Петербурге. Теперь студенты из российского города приехали с ответными проектами. Например, работа Екатерины уже помогла спрогнозировать ЧП на месторождении.

«Есть такое явление как горные удары – выстреливание, обрушение может быть. Это очень большая проблема для горных инженеров. Начиная разрушениями крепи, обделок и заканчивая жизнями людей. Мониторинг осуществляется с помощью моделирования», – пояснила аспирант Санкт-Петербургского горного университета Екатерина Романова.

Обучение кадров – один из острых вопросов. Вузы работают не только над импортозамещением, но и отвечают на технологические вызовы. В Союзном государстве ключевые сферы развития: микроэлектроника, приборостроение и авиакосмические технологии.

«Мы хорошо помним решения президентов наших стран, которые утвердили 28 союзных программ. Одна из ключевых – это работа по созданию единой промышленной политики и ее реализация. Это невозможно сделать без включенности тысяч молодых граждан России и Беларуси», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Мы рассматриваем вопрос более тесной кооперации наших учреждений высшего образования. Полагаем, что подготовка инженерных кадров может осуществляться в сетевой форме взаимодействия, когда мы сможем использовать потенциал ведущих вузов России и Беларуси», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Всего на форуме выступят около 240 участников из Беларуси и России. Представят свои идеи и проекты, и выберут лучшие.