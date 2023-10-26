Погода в СНГ: дожди настигли Беларусь, солнечно и тепло на юге Казахстана

Кыргызстан

Еще один теплый день подарил октябрь жителям Кыргызстана. В Бишкеке плюс 20. И только к вечеру в город прорвется дождь. Бархатный сезон и на юге республики. Там фермеры торопятся завершить сев озимой пшеницы. Под будущей урожай в стране выделили более 200 тысяч гектаров земли. В следующем году планируют собрать больше зерна, чем обычно.

Беларусь



Беларусь настигли дождливые будни. Температура воздуха днем плюс три градуса. Объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильных осадков. Зонт дома лучше не забывать, а водителям не терять бдительность, особенно в темное время суток. В такую погоду большая вероятность выхода животных на дорогу. Осенью многие обитатели леса мигрируют в поисках пищи, в том числе и зубры. Это мощные животные, которые живут в стаде. Один из них прибился к коровам в Витебской области и прожил с новой семьей два года. Сейчас его перевезли в национальный парк «Браславские озера».