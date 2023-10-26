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Погода в СНГ: дожди настигли Беларусь, солнечно и тепло на юге Казахстана

26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дожди настигли Беларусь, солнечно и тепло на юге Казахстана
 МТРК «Мир»

В пятницу в Москве появятся первые сугробы. Снег повалит в четверг вечером, а температура уйдет в минус. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы пока солнечно и плюс 19, но остальные регионы Казахстана штормит. В центре сильный дождь, а восток страны засыпает снегом. Дыхание зимы коснулось и севера республики. Там низовая метель и гололед. По ночам до минус пяти. Жильцы многоэтажек регулируют температуру батарей, а владельцы частных домов чаще топят печи.

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РЕЦЕПТЫ
Начало отопительного сезона сказывается на экологии. Жителей Алматы и Атырау в четверг предупредили о повышенном загрязнении воздуха. Вредные вещества в атмосфере накапливаются быстрее из-за погоды. Загазованность обычно провоцируют штиль, слабый ветер, высокая влажность и даже перепады температур.

Кыргызстан

Еще один теплый день подарил октябрь жителям Кыргызстана. В Бишкеке плюс 20. И только к вечеру в город прорвется дождь. Бархатный сезон и на юге республики. Там фермеры торопятся завершить сев озимой пшеницы. Под будущей урожай в стране выделили более 200 тысяч гектаров земли. В следующем году планируют собрать больше зерна, чем обычно.

Беларусь

Беларусь настигли дождливые будни. Температура воздуха днем плюс три градуса. Объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильных осадков. Зонт дома лучше не забывать, а водителям не терять бдительность, особенно в темное время суток. В такую погоду большая вероятность выхода животных на дорогу. Осенью многие обитатели леса мигрируют в поисках пищи, в том числе и зубры. Это мощные животные, которые живут в стаде. Один из них прибился к коровам в Витебской области и прожил с новой семьей два года. Сейчас его перевезли в национальный парк «Браславские озера».



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