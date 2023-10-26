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Погода в СНГ: дожди настигли Беларусь, солнечно и тепло на юге Казахстана
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В пятницу в Москве появятся первые сугробы. Снег повалит в четверг вечером, а температура уйдет в минус. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Алматы пока солнечно и плюс 19, но остальные регионы Казахстана штормит. В центре сильный дождь, а восток страны засыпает снегом. Дыхание зимы коснулось и севера республики. Там низовая метель и гололед. По ночам до минус пяти. Жильцы многоэтажек регулируют температуру батарей, а владельцы частных домов чаще топят печи.
Кыргызстан
Еще один теплый день подарил октябрь жителям Кыргызстана. В Бишкеке плюс 20. И только к вечеру в город прорвется дождь. Бархатный сезон и на юге республики. Там фермеры торопятся завершить сев озимой пшеницы. Под будущей урожай в стране выделили более 200 тысяч гектаров земли. В следующем году планируют собрать больше зерна, чем обычно.
Беларусь
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О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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