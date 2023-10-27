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Лукашенко: Беларусь и РФ немало делают для удержания мира от скатывания к «опасной черте»

27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь и РФ немало делают для удержания мира от скатывания к «опасной черте»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В этом году Минск и Москва достигнут рекордного товарооборота. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Россия – основной торговый партнер Беларуси. На Федерацию приходится почти 60% белорусского экспорта. Развивается кооперация и проекты по импортозамещению. На это выделено около полутора миллиардов рублей. Александр Лукашенко сделал акцент и на крепкий союз обеих стран, а также на общую позицию по международным вопросам.

«И Россия, и Беларусь немало сегодня делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии. Мы надежные союзники Российской Федерации. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое. И в принципе выживаемость наших государств и наших народов», – сказал Лукашенко.

При этом Россия ни для кого двери не закрывает, отметил Сергей Лавров. Но, по его словам, сотрудничать Москва будет только на равноправной основе. В пример дипломат привел взаимодействие в рамках Союзного государства, СНГ, ЕАЭС, ШОС, а также с китайскими и азиатскими партнерами.

«Множество очень перспективных взаимовыгодных сфер вложения наших ресурсов, и природных, и человеческих, и технологических. И развиваться таким образом, чтобы от капризов слева находящейся небольшой части нашего общего континента не зависеть. И уж тем более не зависеть от того, кто из-за океана пытается нагнетать напряженность, выставлять себя в качестве вершителя судеб», – отметил Лавров.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к любым действиям Запада в период электоральной кампании в стране. В следующем году состоится единый день голосования за депутатов всех уровней, а в 2025-м президентские выборы.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
 
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