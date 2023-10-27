|
Лукашенко: Беларусь и РФ немало делают для удержания мира от скатывания к «опасной черте»
27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году Минск и Москва достигнут рекордного товарооборота. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Россия – основной торговый партнер Беларуси. На Федерацию приходится почти 60% белорусского экспорта. Развивается кооперация и проекты по импортозамещению. На это выделено около полутора миллиардов рублей. Александр Лукашенко сделал акцент и на крепкий союз обеих стран, а также на общую позицию по международным вопросам.
При этом Россия ни для кого двери не закрывает, отметил Сергей Лавров. Но, по его словам, сотрудничать Москва будет только на равноправной основе. В пример дипломат привел взаимодействие в рамках Союзного государства, СНГ, ЕАЭС, ШОС, а также с китайскими и азиатскими партнерами.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к любым действиям Запада в период электоральной кампании в стране. В следующем году состоится единый день голосования за депутатов всех уровней, а в 2025-м президентские выборы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)