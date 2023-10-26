|
Лавров: Евразию нужно связать в общее пространство для противодействия угрозам
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Евразию нужно связать в объединенное пространство для противодействия общим вызовам, заявил глава МИД России
По словам министра, перспективны и другие объединительные процессы на континенте, в том числе в Центральной Азии и на Южном Кавказе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД России выступил на пленарном заседании конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)