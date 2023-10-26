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Лавров: Евразию нужно связать в общее пространство для противодействия угрозам

26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лавров: Евразию нужно связать в общее пространство для противодействия угрозам
 МТРК «Мир»

Евразию нужно связать в объединенное пространство для противодействия общим вызовам, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в Минске.

«Логично опереться на потенциал существующих международных структур, которые функционируют на нашем континенте. Это, конечно же, Союзное государство Беларуси и России, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС, Лига арабских государств, Совет сотрудничества государств Персидского залива и АСЕАН», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам министра, перспективны и другие объединительные процессы на континенте, в том числе в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

«Между многими упомянутыми форматами в том или ином виде уже налажены контакты, в том числе на уровне исполнительных секретариатов, идет обмен опытом и информацией», – отметил Лавров.



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Теги: Минск
 
 
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Глава МИД России выступил на пленарном заседании конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в Минске.
 
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