Лавров: Евразию нужно связать в общее пространство для противодействия угрозам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Евразию нужно связать в объединенное пространство для противодействия общим вызовам, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в Минске.

«Логично опереться на потенциал существующих международных структур, которые функционируют на нашем континенте. Это, конечно же, Союзное государство Беларуси и России, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС, Лига арабских государств, Совет сотрудничества государств Персидского залива и АСЕАН», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам министра, перспективны и другие объединительные процессы на континенте, в том числе в Центральной Азии и на Южном Кавказе.