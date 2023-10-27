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Накопитель или разоритель? Пройдите тест на умение находить выгодные варианты для вашего бизнеса
27.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Умение извлекать выгоду даже из привычных вещей, например, из
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Умение извлекать выгоду даже из привычных вещей, например, из пакета РКО в банке, - один из признаков талантливого руководителя. А у вас есть такой талант? Узнайте,...
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