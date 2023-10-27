|
Вопросы евразийской безопасности обсудили на конференции в Минске
27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Евразийскому пространству надо повышать устойчивость к внешним вызовам. К такому выводу пришли эксперты международной конференции, которая проходит в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
В конференции приняли участие 300 специалистов из 30 стран. Единственный вопрос – международная безопасность. В своем выступлении министр иностранных дел Беларуси подчеркнул: с учетом обстановки в мире пора укреплять позиции таких организаций и союзов, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС и ОДКБ.
Международные отношения переживают эпохальные тектонические сдвиги, заявил глава российского МИДа. Сейчас рождается справедливое многополярное мироустройство. Все больше стран глобального Юга и Востока стремятся к укреплению своего суверенитета во всех областях. Так реализуется принцип из устава ООН – суверенное равенство государств.
Участники встречи рассмотрели, как именно меняются международные процессы. Китай выступает против обеспечения собственной безопасности стран за счет других. Государства-участники ОДКБ намерены укрепить миротворческие возможности союза. Страны СНГ призывают укрепить культурный и экономический фундамент объединения. В Союзном государстве акцент делают в том числе на обороноспособность.
При этом участники говорят и о том, что между Западом и Востоком нужно восстановить цивилизованный диалог. На этом акцентирует внимание министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Позиция Будапешта по многим вопросам идет вразрез с некоторыми странами ЕС. При этом чиновник уверен, что поддерживать каналы коммуникации важно со всеми государствами.
Общая риторика политиков и экспертов на встрече сводится к формуле – любой конфликт надо решать через переговоры.
Президент Беларуси направил приветствие участникам конференции. Александр Лукашенко считает, что сложную задачу по недопущению конфликтов должны решать люди доброй воли во всех странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мероприятии приняли участие 300 специалистов из 30 стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)