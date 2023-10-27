Вопросы евразийской безопасности обсудили на конференции в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийскому пространству надо повышать устойчивость к внешним вызовам. К такому выводу пришли эксперты международной конференции, которая проходит в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

В конференции приняли участие 300 специалистов из 30 стран. Единственный вопрос – международная безопасность. В своем выступлении министр иностранных дел Беларуси подчеркнул: с учетом обстановки в мире пора укреплять позиции таких организаций и союзов, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС и ОДКБ.

«Данный вопрос не просто волнует всех нас, но и, по сути, является экзистенциальным для региона большой Евразии и для мира в целом. Само понимание этого факта уже является объединяющим началом нашей конференции. Пусть это станет первым кирпичиком в фундаменте евразийской безопасности», – отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Международные отношения переживают эпохальные тектонические сдвиги, заявил глава российского МИДа. Сейчас рождается справедливое многополярное мироустройство. Все больше стран глобального Юга и Востока стремятся к укреплению своего суверенитета во всех областях. Так реализуется принцип из устава ООН – суверенное равенство государств.

«Геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу коллективного Запада. И это начинают признавать в том числе публичные представители западных элит, которые говорили о конце эпохи после холодной войны. И эти магистральные тенденции оказывают влияние и на международные процессы, которые разворачиваются на нашем общем континенте, в Евразии. Здесь продолжают укреплять свои позиции новые мировые центры», – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Участники встречи рассмотрели, как именно меняются международные процессы. Китай выступает против обеспечения собственной безопасности стран за счет других. Государства-участники ОДКБ намерены укрепить миротворческие возможности союза. Страны СНГ призывают укрепить культурный и экономический фундамент объединения. В Союзном государстве акцент делают в том числе на обороноспособность.

«Вынужденным ответом на те вызовы и угрозы, которые характеризуют обстановку в восточно-европейском регионе, стала поддержка новых оборонных программ Союзного государства. Это совершенствование военной инфраструктуры, региональные группировки войск и сил, размещенных на территории Беларуси и модернизация инфраструктуры тылового обеспечения», – рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

При этом участники говорят и о том, что между Западом и Востоком нужно восстановить цивилизованный диалог. На этом акцентирует внимание министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Позиция Будапешта по многим вопросам идет вразрез с некоторыми странами ЕС. При этом чиновник уверен, что поддерживать каналы коммуникации важно со всеми государствами.

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