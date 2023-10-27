Источник материала: ProBusiness



Катерина Бриль. Фото предоставлены героиней статьи.

Выбор профессии — один из самых сложных и ответственных моментов в жизни подростка и его родителей. Нужно учитывать несколько переменных: личностные и интеллектуальные особенности, профессиональные интересы и склонности, жизненные мотивы и ценности. Пройти только профориентационный тест у психолога, чтобы понять, кем быть, уже недостаточно. Такая работа требует более глубокого подхода. Один из таких подходов предлагает проект YOU CAN — социальный стартап по профдизайну подростков. Его основательница Катерина Бриль рассказала «Про бизнес», как устроен проект и почему на него стоит обратить внимание подросткам и их родителям, а также бизнесу.

«Мне всегда хотелось быть нужной кому-то»

— Я закончила школу с золотой медалью, а потом поступила на инженерно-экономический факультет БГУИР, где меня тоже ждал красный диплом и магистратура. Работала я в итоге в разных сферах: PR, интернет-маркетинг, тестирование ПО. Но мне всегда хотелось быть нужной кому-то и приносить ощутимую практическую пользу людям.

Поэтому свое распределение я проходила в организации, оказывающей помощь тяжелобольным детям, в качестве маркетолога-фандрайзера. Еще во время работы познакомилась с белоруской, которая построила карьеру за рубежом в крупной компании. Она хотела вместе со своими друзьями выступать с мотивационными лекциями для детей-сирот. Меня попросили прозвонить детские дома и интернаты, чтобы узнать, возможно ли это реализовать. Многие организации скептически отнеслись к такой идее и взяли время подумать. Не получив никакого ответа, мы решили сделать свой летний лагерь для детей-сирот под названием «Ты можешь!».





Мы хотели вдохновить и мотивировать подростков со сложной жизненной ситуацией научиться строить карьеру в IT.

22 июля 2018 года агрогородок Томашовка уже принимал участников IT-лагеря. На первую смену, длившуюся 9 дней, из деревень и поселков Брестского района мы пригласили 66 ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Это были дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также подростки, признанные находящимися в социально опасном положении.





В лагере подростки погрузились в увлекательный мир робототехники, изучали ЗD-моделирование, программирование Minecraft и беспилотные летательные аппараты. А лучшие тренеры в IT-сфере не только делились знаниями, но и помогали ребятам обрести веру в себя и свои успехи. Уже тогда мы доказали: перепрограммировать жизненные установки ребят можно. И нужно! Но одним сезоном лагеря тут не обойтись.





«Один перспективный юноша передумал оставаться в своем небольшом городе и поступил на физика-программиста»

Второй сезон YOU CAN был более масштабным. Мы провели его не в Бресте, а в Минске. Участниками проекта стали подростки со всей Беларуси, а не из конкретного региона. С ребятами начали работать профессиональные психологи. Также мы получили поддержку Министерства образования и нашли много новых спонсоров и партнеров.

В образовательном процессе мы снова сделали акцент на IT. Но, в отличие от первого сезона, юные белорусы знакомились уже с конкретными профессиями: программист, интернет-маркетолог и веб-дизайнер, журналист и бизнес-аналитик.

Тогда лагерь еще раз доказал, что действительно помогает детям. Один перспективный юноша передумал оставаться после школы в своем небольшом городе, где его ожидала работа на заводе: он поступил в брестский вуз на физика-программиста. А одна участница лагеря благодаря проекту убедилась, что ее мечта — журналистика и блогинг. Она захотела писать подробные дневники лагеря для соцсетей проекта. Получилось очень здорово!





Когда ни себя, ни других ни в чем убеждать уже было не нужно, я увереннее и спокойнее приступила к разработке программы третьей смены YOU CAN. Но здесь меня ждал сюрприз.









Как школьник-сирота подал идею для робота-гуру

В январе 2020 года к нам в лагерь приехал Дима Лёгкий . Ему нравились занятия по IT, но он сказал, что не всем нужно быть программистами: кто-то должен быть и агрономом, например. Вот тогда я поняла, что надо создать онлайн-платформу для всех подростков, на которой можно узнать о разных профессиях. И самое главное — определиться со своей. Психологического образования в этой области у меня не было. Но была сильная команда рядом, умение вести переговоры и желание расти в профессиональном плане. И мы рискнули.

На старте нам финансово помогла одна из белорусских некоммерческих благотворительных медиаплатформ: оплатила годовые услуги копирайтера и видеографа, разработчика (около 10 тысяч белорусских рублей), психолога и бухгалтера, мою работу как менеджера проекта (зарплата составляла 350 белорусских рублей).





И пока психолог изучала лучшие практики в области профессионального и карьерного консультирования, копирайтер брала интервью у специалистов по всему миру, мы с программистом разрабатывали архитектуру робота-гуру по профдизайну. Мы запланировали релиз на май 2021 года. Параллельно я подала заявку на обучение в Варшавский университет по управлению социальными проектами и взяла дополнительные лекции по педагогике и профориентации.

Все шло по плану ровно до того момента, как в мае релиза так и не случилось. Разработчик взял деньги, но не выполнил свои обязательства до конца ни в мае 2021 года, ни даже в мае 2022-го. Я потеряла время, нервы и немного веры в человечность.

YOU CAN всегда был «проектом в свободное от работы время» для всей команды. Здесь мы реализовывали все свои смелые задумки, набирались опыта и делали доброе дело для детей. Но я не хотела просто так сдаваться и взяла небольшую паузу, чтобы накопить денег на гонорары команде со своей основной деятельности (работаю продакт-менеджером в социальных и IT-проектах).





«Наконец мы можем зарабатывать на том, что любим всей душой, но нам еще нужна помощь»

Нам понадобилось провести 100 бесплатных консультаций, получить много добрых слов поддержки и благодарности, чтобы осознать, что YOU CAN может быть полезен не только подросткам-сиротам, но и всем школьникам 8−11 классов из Беларуси. И что наконец мы можем зарабатывать на том, что любим всей душой.

Сегодня YOU CAN — это комплексная работа по профессиональному самоопределению, состоящая из 4 шагов:

подбор профессий на стыке технического и гуманитарного профилей с помощью робота-гуру; оценка личности ребенка: склонности к работе, мотивация, интересы и увлечения; разработка образовательного маршрута с учетом реальных возможностей семьи; погружение в профессию — экскурсии или короткие стажировки в компаниях и на предприятиях.

Мы предлагаем 3 тарифа, средства от реализации которых идут на финансирование проекта: уплату налогов, услуг копирайтера и психологов, дизайнера, SMM-специалиста, видеографа, разработчика платформы и мой гонорар в том числе. Кстати, посмотреть демоверсию продукта можно тут .





Этим летом я консультировала девочку из Лиды. Мы определили, что ей подходят такие профессии как HR, маркетолог и психолог. Друзья-партнеры нашего проекта пригласили ее на экскурсии в свои компании. Там школьница познакомилась с тем, что такое бизнес и как на самом деле устроен рабочий день специалистов. После этого она приняла финальное решение, с какой сферой хочет связать свою судьбу.

Но такая возможность выпадает на всем. Во-первых, не по всем профессиям у нас есть партнеры-компании. Во-вторых, те, что есть, находятся в Минске. А мы хотим, чтобы профдизайн был доступен для всех семей в финансовом и географическом плане.

Поэтому у команды YOU CAN есть большая просьба к владельцам или управляющим белорусских компаний. Если вы хотите познакомить ребят с профессиями — напишите нам . Кто знает, может быть после такой экскурсии через несколько лет ваша компания получит отличного специалиста, который будет хотеть работать именно у вас.

Также мы бы хотели расширить список тех, кому выделяем гранты на работу с нами. Для этого нам нужно обеспечить приток клиентов в количестве минимум 50 человек ежемесячно. Поэтому, если у вас есть знакомые, которым нужна помощь в выборе профессии, расскажите им о нас. Мы поможем с командой сделать этот выбор для ребенка и его родителей удовольствием, а не стрессом.

Это интервью — возможность для меня не только рассказать о YOU CAN, но и сказать огромное спасибо команде, партнерам, волонтерам, участникам лагерей, что были рядом и верили в проект на протяжении пяти лет. Это наша с вами история, у которой впереди замечательное продолжение. И я буду счастлива пройти этот путь дальше с теми, кому откликается наш подход.