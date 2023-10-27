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Погода в СНГ: на юге Казахстана разгуливает ураган, север Беларуси засыпал снег

27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на юге Казахстана разгуливает ураган, север Беларуси засыпал снег
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Репетиция зимы состоялась в некоторых странах Содружества. Водителей, которые не сменили летнюю резину, белое убранство не радует. О погоде в странах СНГ узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане осадков в избытке. Они штурмуют область за областью. В Бишкеке дожди смыли тепло, после летних плюс 25 скромные плюс 13. Перевалы с утра и вовсе засыпало снегом. Дорожные службы расчищают трассу, обрабатывают противогололедными средствами. Спасатели просят водителей быть аккуратнее, иметь при себе цепи противоскольжения и соблюдать дистанцию между машинами в 500 метров.

Казахстан

В Казахстане осень показывает характер. Почти по всей стране осадки: дожди и снегопады. Дороги покрываются опасной скользкой коркой. На севере и востоке республики обещают низовую метель. Ночью температура упадет до 10. Легкий мороз держится даже днем. На юге страны, в Жамбылской области, разгуливает сильный ветер. Накануне он срывал крыши и валил деревья. Рушились фасады многоэтажек. В итоге машины всмятку, на дорогах – завалы веток. Аварийные бригады устраняют последствия урагана.

Беларусь

В Беларуси выпал первый снег. Северные регионы покрылись белой пеленой. Сегодня пройдут дожди, на дорогах гололед и слабый туман. Но температура «в плюсе». По всей стране выше нуля. Такая погода – одна из самых опасных для автомобилистов. Особенно для тех, кто еще не поменял резину. Фото первых ДТП активно публикуют водители. Машины улетают в кювет как на трассах, так и в черте города. В Госавтоинспекции всем участникам дорожного движения в эти дни советуют быть особенно внимательными.

Армения

Армения купается в тепле. В Ереване плюс 25 и солнечно. Погода для долгих прогулок. Насладиться яркими красками осени можно в столичных парках. Многие туристы едут в Дилижан. В 100 километрах от Еревана особая атмосфера. Город окружают холмы, покрытые густым лесом. Сейчас он окрасился в желтый, оранжевый и бордовый цвета.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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