ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки

27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки. Глава государства посетил будущий поселок недалеко от Минска, передает «МИР 24».

Белорусский лидер подчеркнул: не должно быть лишних затрат в процессе постройки и затягивания. По его словам, люди жаловались: для согласования проекта нужно было пройти несколько инстанций, собрать папку с разрешениями и прочими документами. Теперь процесс упростили. Но при этом застройщик отвечает за качество и надежность.

«Хочешь строить – пожалуйста, строй. Можешь вообще ни у кого разрешение не брать. Единственное требование, чтобы дом более-менее выглядел нормально и вписывался в деревню. Если хотите посоветоваться с милицией, МЧС, какими-то архитекторами, пожалуйста, советуйтесь. Ваше дело. Но вы отвечаете: у вас крыша, потолок над головой. Ничего не рухнуло. Люди строят», – сказал Лукашенко.

В поселке Новая Околица строят дома индустриальным методом. Планируют возвести больше двух сотен строений. Они разные по площади и по конструкции. Но главное – доступные по цене. Квадратный метр стоит вдвое меньше, чем квартира в Минске.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер посетил будущий поселок Новая Околица недалеко от Минска. Здесь планируют возвести больше двух сотен строений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: на юге Казахстана разгуливает ураган, север Беларуси засыпал снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика