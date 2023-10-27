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Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки
27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки. Глава государства посетил будущий поселок недалеко от Минска, передает «МИР 24».
Белорусский лидер подчеркнул: не должно быть лишних затрат в процессе постройки и затягивания. По его словам, люди жаловались: для согласования проекта нужно было пройти несколько инстанций, собрать папку с разрешениями и прочими документами. Теперь процесс упростили. Но при этом застройщик отвечает за качество и надежность.
В поселке Новая Околица строят дома индустриальным методом. Планируют возвести больше двух сотен строений. Они разные по площади и по конструкции. Но главное – доступные по цене. Квадратный метр стоит вдвое меньше, чем квартира в Минске.
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Белорусский лидер посетил будущий поселок Новая Околица недалеко от Минска. Здесь планируют возвести больше двух сотен строений.
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