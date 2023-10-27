Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки. Глава государства посетил будущий поселок недалеко от Минска, передает «МИР 24».

Белорусский лидер подчеркнул: не должно быть лишних затрат в процессе постройки и затягивания. По его словам, люди жаловались: для согласования проекта нужно было пройти несколько инстанций, собрать папку с разрешениями и прочими документами. Теперь процесс упростили. Но при этом застройщик отвечает за качество и надежность.

«Хочешь строить – пожалуйста, строй. Можешь вообще ни у кого разрешение не брать. Единственное требование, чтобы дом более-менее выглядел нормально и вписывался в деревню. Если хотите посоветоваться с милицией, МЧС, какими-то архитекторами, пожалуйста, советуйтесь. Ваше дело. Но вы отвечаете: у вас крыша, потолок над головой. Ничего не рухнуло. Люди строят», – сказал Лукашенко.

В поселке Новая Околица строят дома индустриальным методом. Планируют возвести больше двух сотен строений. Они разные по площади и по конструкции. Но главное – доступные по цене. Квадратный метр стоит вдвое меньше, чем квартира в Минске.