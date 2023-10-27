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Лукашенко в Минской области обсудил вопросы жилищного строительства
27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки. Президент посетил будущий поселок недалеко от Минска и проверил, как выполняют поручение упростить процесс возведения домов. Подключили к работе и государственные компании. Сколько стоит квадратный метр в таких домах, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Без хождений по инстанциям, многочисленных согласований и разрешений от чиновников. Воплотить мечту о жизни за городом стало проще. Президент рассказал, что раньше люди жаловались на бюрократию, которая длилась дольше самой стройки.
Карт-бланш и для Минстройархитектуры. К возведению поселков подключили госзастройщиков. Раньше они практически не присутствовали на рынке частного жилья. Этот поселок для них пилотный проект.
«Заезжай и живи» – это концепция нового поселка. В домах уже есть канализация, электричество, отопление. Построены они из разных материалов: бетона, кирпича, газосиликатных блоков, дерева. Так «обкатывают» технические решения, изучают спрос, чтобы потом распространить опыт по стране.
«На людях не надо наживаться. Мы же цены придерживаем, ограничиваем. Поэтому 5%. Не в убыток же. Как он тут хитро сказал: «Мы работаем на понижение себестоимости для того, чтобы получить большую прибыль», – заявил президент.
Александр Лукашенко поддержал предложение правительства расширить льготное кредитование на подобное жилье, чтобы люди охотнее покупали дома в деревне. Президент выразил надежду, что, получив доступные «квадраты», новоселы займутся не только их обустройством, но и территорий вокруг, чтобы было красиво и зелено.
В поселке на 50 гектарах планируют возвести более 200 домов, а в будущем площадь застройки увеличат в четыре раза.
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Президент посетил будущий поселок, расположенный недалеко от Минска, и пообщался с застройщиками.
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