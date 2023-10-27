Лукашенко в Минской области обсудил вопросы жилищного строительства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки. Президент посетил будущий поселок недалеко от Минска и проверил, как выполняют поручение упростить процесс возведения домов. Подключили к работе и государственные компании. Сколько стоит квадратный метр в таких домах, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Без хождений по инстанциям, многочисленных согласований и разрешений от чиновников. Воплотить мечту о жизни за городом стало проще. Президент рассказал, что раньше люди жаловались на бюрократию, которая длилась дольше самой стройки.

«Хочешь строить – пожалуйста, строй. Можешь вообще ни у кого разрешение не брать. Единственное требование – чтобы дом более-менее выглядел нормально и вписывался в деревню. Если хотите посоветоваться с милицией, МЧС, какими-то архитекторами – пожалуйста, советуйтесь. Ваше дело. У вас крыша, потолок над головой. Не дай бог рухнет, будете отвечать», – заявил Лукашенко.

Карт-бланш и для Минстройархитектуры. К возведению поселков подключили госзастройщиков. Раньше они практически не присутствовали на рынке частного жилья. Этот поселок для них пилотный проект.

«Я министру сказал: «Снимаю всякие законы, указы, распоряжения. Иди и строй. По-хозяйски. Без всяких излишеств. По уму должен быть построен поселок. Так, как нужно людям», – отметил президент.

«Заезжай и живи» – это концепция нового поселка. В домах уже есть канализация, электричество, отопление. Построены они из разных материалов: бетона, кирпича, газосиликатных блоков, дерева. Так «обкатывают» технические решения, изучают спрос, чтобы потом распространить опыт по стране.