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Лукашенко в Минской области обсудил вопросы жилищного строительства

27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко в Минской области обсудил вопросы жилищного строительства
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко оценил новый формат частной жилой застройки. Президент посетил будущий поселок недалеко от Минска и проверил, как выполняют поручение упростить процесс возведения домов. Подключили к работе и государственные компании. Сколько стоит квадратный метр в таких домах, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Без хождений по инстанциям, многочисленных согласований и разрешений от чиновников. Воплотить мечту о жизни за городом стало проще. Президент рассказал, что раньше люди жаловались на бюрократию, которая длилась дольше самой стройки.

«Хочешь строить – пожалуйста, строй. Можешь вообще ни у кого разрешение не брать. Единственное требование – чтобы дом более-менее выглядел нормально и вписывался в деревню. Если хотите посоветоваться с милицией, МЧС, какими-то архитекторами – пожалуйста, советуйтесь. Ваше дело. У вас крыша, потолок над головой. Не дай бог рухнет, будете отвечать», – заявил Лукашенко.

Карт-бланш и для Минстройархитектуры. К возведению поселков подключили госзастройщиков. Раньше они практически не присутствовали на рынке частного жилья. Этот поселок для них пилотный проект.

«Я министру сказал: «Снимаю всякие законы, указы, распоряжения. Иди и строй. По-хозяйски. Без всяких излишеств. По уму должен быть построен поселок. Так, как нужно людям», – отметил президент.

«Заезжай и живи» – это концепция нового поселка. В домах уже есть канализация, электричество, отопление. Построены они из разных материалов: бетона, кирпича, газосиликатных блоков, дерева. Так «обкатывают» технические решения, изучают спрос, чтобы потом распространить опыт по стране.

Дома из панелей держат тепло, коэффициент ближе к четверке. Александр Лукашенко осмотрел жилье и внутри. Оценил удобную планировку и красивый вид из окна. Отметил президент и ценовую политику застройщиков. Квадратный метр здесь в среднем обойдется в 2400 белорусских рублей (в 70 тысяч российских). Прибыль подрядчика – 5%.

«На людях не надо наживаться. Мы же цены придерживаем, ограничиваем. Поэтому 5%. Не в убыток же. Как он тут хитро сказал: «Мы работаем на понижение себестоимости для того, чтобы получить большую прибыль», – заявил президент.

Александр Лукашенко поддержал предложение правительства расширить льготное кредитование на подобное жилье, чтобы люди охотнее покупали дома в деревне. Президент выразил надежду, что, получив доступные «квадраты», новоселы займутся не только их обустройством, но и территорий вокруг, чтобы было красиво и зелено.

В поселке на 50 гектарах планируют возвести более 200 домов, а в будущем площадь застройки увеличат в четыре раза.



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Теги: Минск
 
 
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Президент посетил будущий поселок, расположенный недалеко от Минска, и пообщался с застройщиками.
 
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