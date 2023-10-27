ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новинки молочной продукции оценили участники международного форума в Беларуси

27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит международный молочный форум. Делегаты из 11 стран обмениваются опытом, а местные производители показывают новинки. Их вкус оценила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Йогурты, сырки, творожные десерты и диетические коктейли. Любителям «молочки» от витрин не оторвать глаз. У завода – ставка на разнообразие. Модные новинки на полках магазинов появляются сразу со спросом. Сейчас в тренде – продукты без лактозы.

«Это безлактозное масло, у нас есть детское безлактозное молоко, выпустили безлактозный творог и безлактозную сметану. Эти продукты могут использовать не только те, кто не переносит лактозу, но и те, кто следует здоровому образу жизни. Когда убирается лактоза (это молочный сахар), эти продукты становятся менее калорийны», – пояснила помощник генерального директора молочного завода Татьяна Матюшонок.

Как выбрать хороший сыр:
советы диетолога
Эта линейка уже стала популярна у местных и иностранных потребителей, особенно среди молодежи. Но сделать продукт полезным недостаточно, важен и вкус. С этим помогут натуральные ароматизаторы. Они теперь тоже отечественные.

«В рамках импортозамещения разработали аналоги импортной продукции, которые абсолютно не уступают по качеству, а по цене дешевле. Самые ходовые для молочной промышленности вкусы – топленое молоко, сгущенное молоко, шоколадный брауни, ананас, как фантазия», – сказал директор пищевого предприятия Александр Клубков.

В молочной промышленности Беларусь – мировой лидер, и новых разработок каждый год – десятки: от экспресс-тестов на качество молока до уникальных сыров со свеклой и базиликом. Оценивают уровень белорусов и коллеги из других стран.

«Есть у нас на рынке белорусская молочная продукция, в основном йогурты. И молоко есть стерильное, с долгим сроком хранения. У нас они популярны, очень вкусные. Есть, чему учиться. Здесь оборудование и технологии», – отметил директор молочного предприятия из Узбекистана Шокиржон Зарипов.

На форуме десятки спикеров и сотни серьезных вопросов. О том, как продлить срок годности продукта и угодить «вкусам» дальних рынков. Смотрят и на перспективу.

«Нацеливаемся еще на увеличение и расширение новых видов продукции, начиная с сыра с плесенью. Мы знаем, что производим все виды молочной продукции. Однако чем дальше приходится экспортировать, тем сложнее с переработкой, допустим, сухого молока. Это необходимо учитывать», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.

Молока в Беларуси производят в два с половиной раза больше необходимого. Все остальное идет на экспорт, в первую очередь в Россию. Там вкусы потребителей схожи. В планах укрепиться и на рынках Китая, Грузии, Азербайджана, Армении, Узбекистана.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молока в республике производят в два с половиной раза больше необходимого. Все остальное идет на экспорт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: на юге Казахстана разгуливает ураган, север Беларуси засыпал снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика