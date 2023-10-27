Новинки молочной продукции оценили участники международного форума в Беларуси

«В рамках импортозамещения разработали аналоги импортной продукции, которые абсолютно не уступают по качеству, а по цене дешевле. Самые ходовые для молочной промышленности вкусы – топленое молоко, сгущенное молоко, шоколадный брауни, ананас, как фантазия», – сказал директор пищевого предприятия Александр Клубков.

В молочной промышленности Беларусь – мировой лидер, и новых разработок каждый год – десятки: от экспресс-тестов на качество молока до уникальных сыров со свеклой и базиликом. Оценивают уровень белорусов и коллеги из других стран.

«Есть у нас на рынке белорусская молочная продукция, в основном йогурты. И молоко есть стерильное, с долгим сроком хранения. У нас они популярны, очень вкусные. Есть, чему учиться. Здесь оборудование и технологии», – отметил директор молочного предприятия из Узбекистана Шокиржон Зарипов.

На форуме десятки спикеров и сотни серьезных вопросов. О том, как продлить срок годности продукта и угодить «вкусам» дальних рынков. Смотрят и на перспективу.

«Нацеливаемся еще на увеличение и расширение новых видов продукции, начиная с сыра с плесенью. Мы знаем, что производим все виды молочной продукции. Однако чем дальше приходится экспортировать, тем сложнее с переработкой, допустим, сухого молока. Это необходимо учитывать», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.

Молока в Беларуси производят в два с половиной раза больше необходимого. Все остальное идет на экспорт, в первую очередь в Россию. Там вкусы потребителей схожи. В планах укрепиться и на рынках Китая, Грузии, Азербайджана, Армении, Узбекистана.