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Новинки молочной продукции оценили участники международного форума в Беларуси
27.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит международный молочный форум. Делегаты из 11 стран обмениваются опытом, а местные производители показывают новинки. Их вкус оценила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Йогурты, сырки, творожные десерты и диетические коктейли. Любителям «молочки» от витрин не оторвать глаз. У завода – ставка на разнообразие. Модные новинки на полках магазинов появляются сразу со спросом. Сейчас в тренде – продукты без лактозы.
«Это безлактозное масло, у нас есть детское безлактозное молоко, выпустили безлактозный творог и безлактозную сметану. Эти продукты могут использовать не только те, кто не переносит лактозу, но и те, кто следует здоровому образу жизни. Когда убирается лактоза (это молочный сахар), эти продукты становятся менее калорийны», – пояснила помощник генерального директора молочного завода Татьяна Матюшонок.
«В рамках импортозамещения разработали аналоги импортной продукции, которые абсолютно не уступают по качеству, а по цене дешевле. Самые ходовые для молочной промышленности вкусы – топленое молоко, сгущенное молоко, шоколадный брауни, ананас, как фантазия», – сказал директор пищевого предприятия Александр Клубков.
В молочной промышленности Беларусь – мировой лидер, и новых разработок каждый год – десятки: от экспресс-тестов на качество молока до уникальных сыров со свеклой и базиликом. Оценивают уровень белорусов и коллеги из других стран.
«Есть у нас на рынке белорусская молочная продукция, в основном йогурты. И молоко есть стерильное, с долгим сроком хранения. У нас они популярны, очень вкусные. Есть, чему учиться. Здесь оборудование и технологии», – отметил директор молочного предприятия из Узбекистана Шокиржон Зарипов.
На форуме десятки спикеров и сотни серьезных вопросов. О том, как продлить срок годности продукта и угодить «вкусам» дальних рынков. Смотрят и на перспективу.
«Нацеливаемся еще на увеличение и расширение новых видов продукции, начиная с сыра с плесенью. Мы знаем, что производим все виды молочной продукции. Однако чем дальше приходится экспортировать, тем сложнее с переработкой, допустим, сухого молока. Это необходимо учитывать», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.
Молока в Беларуси производят в два с половиной раза больше необходимого. Все остальное идет на экспорт, в первую очередь в Россию. Там вкусы потребителей схожи. В планах укрепиться и на рынках Китая, Грузии, Азербайджана, Армении, Узбекистана.
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Молока в республике производят в два с половиной раза больше необходимого. Все остальное идет на экспорт.
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